Das globale Aktien-Portfolio zum Selbstbauen

Doch die Weltmacht wird langsam aber stetig entmachtet. Ende 1997 war von den weltweit 21,7 Billionen Dollar, die in Aktien notierten, fast die Hälfte in den USA gelistet. Das ermittelte die Börsenvereinigung World Federation of Exchanges (WFE). Inzwischen notieren weltweit rund 32,55 Billionen Dollar in Aktien, davon aber nur noch 36 Prozent in den USA. Dafür liegen nun schon mehr als 18 Prozent aller Aktienwerte an den Börsen der asiatischen Schwellenländer. Vor zehn Jahren waren es noch nicht einmal 5 Prozent. Wie die Welt heute nach Börsenkapitalisierung aufgeteilt ist, zeigt unsere Aktienweltkarte. Einziges Manko: Der russische Aktienmarkt ist nicht enthalten, weil die russische Börse RTS kein Mitglied der WFE ist. Wenn Anleger nun vorbehaltlos ihr Depot nach den größten Aktienmärkten der Welt ausrichten, laufen sie Gefahr, vergangenen Trends blind hinterher zu rennen oder auf Übertreibungen hereinzufallen. Denn steigende Aktienkurse erhöhen automatisch auch das Gewicht eines Marktes im weltweiten Börsengeschehen.