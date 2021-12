Andreas Scholz 30.05.2011 Lesedauer: 1 Minute

Das Goldene Dutzend: „Zwischen 2013 und 2015 steht Gold bei 8.000 Dollar“

Ganz schön mutig, was James Turk für den Goldpreis vorhersagt. 8.000 Dollar je Unze hält der Gründer und Chef des Goldhändlers Goldmoney in vier Jahren für machbar. In unserem Fragebogen hat er nicht alle Fragen beantwortet, die aber umso ausführlicher.