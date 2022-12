Geschäftsführer von Ginsglobal Das größte Potenzial liegt derzeit in der Cloud

Anleger sollten im kommenden Jahr auf führende Qualitätsunternehmen aus schnell wachsenden Technologiebereichen setzen. Dazu gehören Cloud-Computing, Cybersicherheit, Elektromobilität und digitale Unterhaltung/Online-Dienste. Ein Großteil des Wachstums ist noch nicht in den aktuellen Bewertungen eingepreist – diese befinden sich auf dem tiefsten Stand seit einer Dekade.

Cloud-Computing & Cybersecurity

Anthony Ginsberg

© Ginsglobal Index Funds

Cloud-Computing wird einer der größten Wachstumsbereiche bleiben. Während sich die Aussichten für die Weltwirtschaft eintrüben, wird die Branche Prognosen zufolge vom Homeoffice-Trend und dem stark zunehmenden Online-Streaming von Videos und Spielen profitieren. Dazu kommt, dass die Technologie für Unternehmen die Möglichkeit von Kosteneinsparungen bietet. Zusätzlich unterstützen dürfte den Trend der Ausbau ultraschneller Netze, durch die mehr Daten aus der Cloud gestreamt werden können.

Ebenso entdecken stark regulierte Bereiche wie Banken, Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, Börsen sowie Versicherer (darunter HCA Hospital Group, JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Nasdaq) die Cloud zunehmend für sich. Aktuell finden bei ihnen nur 25 Prozent der Datenverarbeitung in der Cloud statt. Vor diesem Hintergrund sehen wir immenses Wachstumspotenzial.

Jüngsten Prognosen des Marktforschungsunternehmens Gartner zufolge werden die weltweiten Ausgaben für Cloud-Dienste im Jahr 2023 voraussichtlich fast 600 Milliarden US-Dollar betragen – ein Anstieg um 20,7 Prozent gegenüber den für 2022 prognostizierten 490 Milliarden US-Dollar.

Gaming wird Mainstream, Elektrofahrzeuge starten durch

Im Bereich Videospiele erwarten wir weitere Übernahmen von Gaming-Unternehmen durch Technologiekonzerne, die in diesem schnell wachsenden Segment Fuß fassen wollen. Videostreaming und Online-Gaming dürften weiterhin schneller wachsen als die traditionelle US-Filmindustrie. Allein die Erträge der Spielebranche könnten bis 2024 fünfmal so hoch sein wie die in Hollywood.

Die Aussichten für Elektrofahrzeuge sind ebenfalls gut, da sich ihr Marktanteil in den USA in den nächsten Jahren verdoppeln dürfte. Wir gehen davon aus, dass Tesla die meistverkaufte Elektrofahrzeugmarke in den USA bleiben wird. Die Dominanz schwindet jedoch, da immer mehr erschwingliche Modelle anderer Hersteller auf den Markt kommen. So erwarten wir, dass der Anteil von Tesla an den US-Elektrofahrzeugverkäufen in den nächsten drei bis vier Jahren von 65 Prozent auf 20 Prozent sinken könnte.