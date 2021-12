ANZEIGE

Martin Lück blickt auf die Märkte Das große Impfen beginnt

Großbritannien startet mit den Corona-Impfungen: Für den britischen Premierminister Boris Johnson ist dieser Prestigeerfolg ein wichtiges Anliegen. Denn mittels schneller Impfungen will er die Wirtschaft so zeitnah wie möglich gegen weitere Lockdowns immunisieren. Ein Störfaktor bleibt: Am Ende der Brexit-Übergangsfrist sieht es immer noch recht trüb aus, erklärt Martin Lück, Kapitalmarktstratege bei Blackrock.