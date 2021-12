Das große Mischfonds-Bashing, 2. Akt Morningstar und die Mischfonds oder das Wetter im Sommerloch

Vor einigen Wochen hatte ich gerade die Kolumne zum großen Mischfonds-Bashing fertig geschrieben, da kam eine Analyse von Morningstar zu defensiven Mischfonds auf meinen Schreibtisch. Die Ratingagentur hatte die Renditetreiber dieser Produkte untersucht und zog folgendes Fazit: „Aktien und Staatsanleihen lieferten in den meisten Jahren deutlich positive Performancebeiträge, gleichsam eine Win-Win-Situation für Anleger. In den letzten Monaten haben sich die Kurse der Staatsanleihen allerdings aufgrund der steigenden Renditen negativ entwickelt, und auch die Aktienmärkte waren kein Selbstläufer mehr und entwickelten sich volatiler als zuvor. Aktuell weist daher einiges darauf hin, dass sich die gute Performance der defensiven Mischfonds als konservative Renditebringer nicht mehr eins zu eins in die Zukunft fortschreiben lässt.“, um Anleger und Investoren auf diesen Umstand hinzuweisen beziehungsweise sie für dieses Thema zu sensibilisieren. Man kann diese salomonische Erkenntnis der Analyse aber ohne weiteres auch universell einsetzen. Dafür habe ich folgenden Vorschlag, der Ihrer Mithilfe bedarf: Ersetzen Sie einfach im ersten Satz des oben genannten Fazits das Wort „defensiv“, durch „ausgewogen“ oder „offensiv“. Das – korrekte – Fazit bleibt das gleiche. Und nun gehe man sogar noch einen Schritt weiter und ersetze „defensive Mischfonds“ gänzlich durch „ETFs“.Komischerweise wird ein solches Fazit aber derzeit nur für Mischfonds gezogen und publiziert, und schon wären wir wieder beim eingangs zitierten Stichwort beziehungsweise meiner entsprechenden Kolumne. Bleibt mir nur noch, auf den aktuellen Wetterbericht zu verweisen, der allgemein regnerisches, aber auch sonniges Wetter bei Temperaturen von 14 bis 28 Grad voraussagt.Für die nun beginnende Urlaubszeit wünsche ich Ihnen in jedem Fall viel Sonne und erholsame Tage.Ihr Klaus-Dieter ErdmannVerpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an