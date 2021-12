Wahlprüfsteine des FNG Das planen die Parteien in puncto nachhaltige Geldanlage

Der auf Nachhaltigkeitsthemen spezialisierte Verein Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) hat anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl einen Fragenkatalog entworfen. Die Fragen („Wahlprüfsteine“) gingen an alle derzeit im Bundestag vertretenen Parteien: Was muss sich am Standort Deutschland in puncto nachhaltige Finanzen noch tun, wie lassen sich öffentliche Vermögen nachhaltiger verwalten, wie soll Nachhaltigkeit in die Finanzberatung einziehen – und was sollte regulatorisch noch geschehen?

In unserer Bilderstrecke stellen wir die Positionen von CDU/CSU, SPD, FDP, die Linke und Bündnis90/Die Grünen vor. Die AFD habe sich zu den Wahlprüfsteinen nicht geäußert, heißt es vom FNG.

"Sustainable Finance ist der zentrale Hebel bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Bundesrepublik Deutschland“, sagt FNG-Vorstandschef Volker Weber. „Es ist daher sehr erfreulich, dass die Wahlprogramme der Parteien das Thema Nachhaltigkeit als Zukunftsthema aufgreifen“. Das FNG stehe auch weiterhin zur Verfügung, um die zukünftige Bundesregierung beim Thema nachhaltige Finanzen zu beraten.