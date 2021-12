Das Handbuch für Finanzberater, 4. Leseprobe Die größten Fallstricke für Finanzberater bei Angeboten und der Antragsbearbeitung

Leseprobe aus dem Buch: Das Handbuch für Finanzberater – Wie Sie Ihr Unternehmen professionell aufbauen und erfolgreich seriös beraten



Kapitel 26: Fallstricke in der Beratung



Die möglichen Fallstricke in der Beratung sind schier endlos. Es gibt praktisch nichts, was Ihnen einen Abschluss nicht doch noch im letzten Moment vereiteln konnte. Das klingt nicht schön und aufmunternd, ich weiß, ist aber leider die ungeschminkte Wahrheit. Ein paar möchte ich exemplarisch herausgreifen.



Wenn die Chemie nicht stimmt



Wenn Sie merken, dass die Chemie zwischen Ihnen und Ihrem Kunden nicht stimmt, kann ich Ihnen nur empfehlen, entweder genau dies direkt anzusprechen, oder, sofern Sie sich das nicht trauen, die Beratung so schnell wie möglich zu beenden; denn wenn Ihr Kunde Sie nicht mag oder ein schlechtes Bauchgefühl bei Ihnen hat – völlig gleichgültig, ob er hierzu einen objektiven Grund hat oder nicht –, dann wird er bei Ihnen keinen Antrag unterschreiben. Wenn er aber keinen Antrag unterschreiben wird und Sie nicht mag, warum sollten Sie ihn dann auch nur eine Sekunde länger als unbedingt nötig ist, um die Formen der Höflichkeit zu wahren, beraten?!





