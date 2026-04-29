Am 3. Dezember 2026 erscheint die letzte Printausgabe von DAS INVESTMENT. Ab 2027 sind wir vollständig digital.

Irgendwo liegt er noch: das Heft vom letzten Monat, halb aufgeschlagen, mit einem Eselsohr auf Seite 34. Den Artikel wollte man noch lesen – hat man aber längst online gefunden, im Newsletter, auf dem Smartphone zwischen zwei Terminen. Dieses Bild dürften viele Leser kennen.



Wir kennen dieses Bild. Und wir ziehen daraus eine Konsequenz: Am 3. Dezember 2026 erscheint die letzte Printausgabe von DAS INVESTMENT. Ab Januar 2027 veröffentlicht die Redaktion ausschließlich digital.

Die Gründe sind struktureller Natur: Die Leserschaft von DAS INVESTMENT nutzt die Inhalte des Magazins seit Jahren überwiegend online. Newsletter, Website und Podcasts erreichen die Zielgruppe heute mit größerer Frequenz und Reichweite als das gedruckte Heft. Hinzu kommen steigende Produktionskosten im Print und eine Verschiebung der Werbebudgets in digitale Kanäle.

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Was digital hinzukommt, ist vor allem Geschwindigkeit und Tiefe: Schwerpunktthemen lassen sich künftig über mehrere Formate gleichzeitig entwickeln — als Analyse auf der Website, im Newsletter, als Gespräch im Podcast, als Diskussion auf LinkedIn. Und was bislang erst im nächsten Monatsheft stand, erscheint ab sofort dann, wenn es relevant ist.

Redaktionell ändert sich nichts am Anspruch: Berichterstattung zu Fonds, ETFs und Asset Management bleiben der Kern. Die Inhalte erscheinen künftig weiterhin auf der Website, im Newsletter, auf Linkedin, als Podcast und in weiteren digitalen Formaten.



Die verbleibenden Printausgaben bis Dezember 2026 erscheinen wie geplant.