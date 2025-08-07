Die Printausgabe von DAS INVESTMENT erscheint ab 7. August in völlig überarbeitetem Design. Das bietet ein moderneres Design, mehr Tiefe. Zum Start geht es um Low-Volatility-Fonds.

Die neue Ausgabe 04 / 2025 von DAS INVESTMENT erwartet Sie im frischen Look

Was online bereits seit Wochen zu sehen ist – auf Linkedin, unserer Website und in den Newslettern – kommt nun auch ins Heft: ein kompletter visueller Neustart der Marke DAS INVESTMENT. Neues Logo, neue Farben, ein luftigeres und wertigeres Layout. Wer glaubt, das sei einfach gewesen, unterschätzt die Herausforderung. Wie macht man die komplexe Welt von TER-Sätzen, Volatilitätskennzahlen und ETF-Strukturen visuell ansprechend, ohne in klischeehafte Symbolbilder oder die ewigen Anzugträger-Porträts zu verfallen?

Die Lösung lag in mehr Weißraum, anspruchsvollerem Design und der Erkenntnis: Weniger Formate, dafür mehr Tiefe. Statt oberflächlicher Häppchen gibt es nun Geschichten mit Mehrwert und mehr Seitenumfang für die wirklich wichtigen Themen.

Zugegeben: Manch Liebgewonnenes musste weichen. Die Personalien-Rubrik etwa wandert komplett ins Digitale – in unseren Newsletter, den Sie übrigens unbedingt abonnieren sollten, falls noch nicht geschehen. Diese Konzentration aufs Wesentliche schafft Raum für das, was unsere Leser wirklich weiterbringt.

Nutzwertige Morgenlektüre: Die neue Ausgabe von DAS INVESTMENT

Über den Tellerrand hinaus

Doch ein Investmentmagazin darf auch mal links und rechts schauen. Deshalb bleiben Frank Jergerss beliebte Whisky-Kolumnen – der ehemalige Blackrock-Vertriebler weiß eben nicht nur etwas von Fonds. Neu dazu kommen Einblicke in die Welt der schönen Dinge und des Luxus.

Im Auftaktheft führt uns Sterneköchin Alina Meissner-Bebrout durch ihre Welt der Hochdrucksituationen. Wie delegiert man Verantwortung, wenn der eigene Name über der Küchentür steht? Wie wächst man in Führungsrollen hinein? Und wie funktioniert Work-Life-Balance bei einer 4-Tage-Woche im Sternerestaurant? Manche Parallele zu unserer Industrie ist durchaus beabsichtigt.

Die neue Luxusrubrik gibt Einblicke abseits der Finanzwelt.

Die großen Finanzthemen

Natürlich bleibt der Investmentfokus das Herzstück. Unsere Titelgeschichte widmet sich den Low-Volatility-Fonds – jenen Produkten, die geringere Schwankungen versprechen. Gemeinsam mit Morningstar haben wir analysiert: Halten sie wirklich, was sie versprechen? Wie schlugen sie sich in Krisenzeiten – vom jüngsten Trump-Zollschock bis zur Covid-Pandemie?

Die einzelnen Artikel werden noch opulenter erzählt – wie hier unsere Titelgeschichte zu Low-Volatility-Fonds

Die Antworten sind durchaus überraschend und für jeden Anleger relevant, der in volatilen Zeiten nach Orientierung sucht.

Stolz sind wir auch auf unser Porträt von Stefan Heider. Darin zeichnen wir seinen Weg vom Punk-Rocker zum Versicherungsvermittler nach. Eine Geschichte, die zeigt: Auch in der Finanzbranche führen unkonventionelle Wege zum Erfolg.

„Der Bankrocker“: Das Porträt von Stephan Heider.

Daneben blicken wir ins Weltall, genauer gesagt in Weltraum-Investments, die 2025 bislang zu den stärksten ETF-Kategorien gehören. Wir analysieren die Anleihenmärkte der Emerging Markets und untersuchen die Korrelationen verschiedener Assetklassen – von Aktien und Gold bis hin zu Bitcoin. Vom Sport über Gaming bis hin zu den Hobbys der Fondsmanager (neben Triathleten gibt es auch einige Bergsteigerinnen und Schiedsrichter) – wir zeigen, wie vielfältig diese Branche wirklich ist.

Erstmals gibt es auch eine Karriere-Rubrik direkt im Heft. Headhunter Manuel Rehwald steht Rede und Antwort, und der neue Gam-Deutschlandchef Mirko Ranno verrät seine Tools für fokussiertes Arbeiten.

Das neue DAS-INVESTMENT-Heft steht nun als digitale Ausgabe zum Download bereit oder kommt auf Wunsch direkt zu Ihnen nach Hause. Wir haben viel Herzblut in diese Neugestaltung gesteckt – und sind gespannt darauf, was Sie davon halten.