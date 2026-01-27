Wir bauen die B2B-Plattform für ETF-Profis – mit Tools, Daten und journalistischer Einordnung. Was zum Start da ist, was in den nächsten Monaten kommt und warum wir das tun.

In eigener Sache DAS INVESTMENT ETF: Die neue B2B-Plattform für ETF-Recherche und Einordnung

Blick auf das neue Portal DAS INVESTMENT ETF: Der ETF-Heimat für Finanzprofis

ETFs sind längst keine Nische mehr. Sie sind Infrastruktur – in der Beratung, im Wealth Management, im institutionellen Geschäft. Die BVI-Statistiken zeigen es, unsere Leser fragen danach, der Traffic auf unseren ETF-Artikeln steigt kontinuierlich. Und wer mit Fondsselektoren, Finanzberatern oder Family Offices spricht, merkt schnell: Das Thema ist angekommen. Nicht als Trend, sondern als fester Bestandteil der täglichen Arbeit neben den nach wie vor beliebten aktiv gemanagten Fonds.

Gleichzeitig wird der Markt komplexer. Aktive ETFs, neue Produktdesigns wie Buffer- oder Equal-Weight ETFs, Flow-Dynamiken, White-Label-Strukturen – die Bandbreite wächst, und mit ihr der Bedarf nach fundierter Einordnung. Genau hier setzen wir an.

Was ist DAS INVESTMENT ETF?

DAS INVESTMENT ETF ist ein neues Portal im Portal – ein eigener „Arbeitsort" für alle, die mit ETFs arbeiten. B2B-first, aber auch für ambitionierte Privatanleger verständlich. Unser Anspruch: Tools und journalistischen Kontext in einem seriösen Umfeld zu verbinden, das auf Reputation und Vertrauen basiert.

Mit dem Launch ermöglichen wir professionelle Recherche und Einordnung:

ETF-Datenbank mit über 4.000 ETFs

Aktive und passive ETFs, verknüpft mit unserer bestehenden Fondsdatenbank. Dort gibt es alle relevanten Informationen auf einen Blick: Top-Positionen, Performance, Vergleiche zu aktiv gemanagten Fonds, Sektoren und Benchmarks.

ETF-Suche und Discovery

Finden, filtern, Überblick gewinnen – mit einer Suchfunktion, die sich an den Bedürfnissen von Profis orientiert.

ETF-Vergleich im neuen Portal DAS INVESTMENT ETF | Bildquelle: DAS INVESTMENT

ETF-Vergleich

Hier können Sie Produkte strukturiert gegenüberstellen – für fundierte Entscheidungen auf Basis harter Fakten.

Redaktioneller ETF-Content

Journalistisch saubere Inhalte, wie man es von DAS INVESTMENT gewohnt ist. Wir liefern Deep Dives, Hintergründe und Einordnungen. Zum Start etwa:

In den kommenden Wochen und Monaten planen wir weitere relevante Themen. Schauen Sie am besten regelmäßig vorbei. Oder abonnieren Sie unseren ETF-Newsletter, um keine wichtigen Meldungen zu verpassen.

Neues Designsystem

Klarer, moderner, tool-orientiert – das Portal ist als eigenständige Unterseite von DAS INVESTMENT angelegt und optisch auf die Bedürfnisse von ETF-Recherche ausgerichtet.

ETFs verstehen: Das Portal liefert auch Hintergründe und Erklärinhalte rund um ETFs | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Was kommt als Nächstes?

Mit der Version 1.0 unseres ETF-Portals bringen wir bereits ein umfangreiches Angebot an den Start. Aber wir bauen kontinuierlich weiter. In den kommenden Wochen und Monaten gehen weitere Funktionen live:

Watchlists & Musterdepots 2.0

Ja, das gibt es schon – aber die nächste Version macht das Ganze deutlich besser und „portalwürdig". Professioneller, übersichtlicher, flexibler. Und vor allem: interaktiver.

Weitere Features in Planung

Wir arbeiten an zusätzlichen Funktionen rund um Marktdaten, ETF-Analyse und Nutzer-Interaktion. Mehr dazu in Kürze – betrachten Sie diesen Abschnitt als Teaser. Es lohnt sich, dranzubleiben.

Wir sind überzeugt, dass DAS INVESTMENT bereits heute die Anlaufstelle für Finanzprofis ist, wenn es um fundierte Einordnung geht. Mit DAS INVESTMENT ETF bauen wir diesen Anspruch konsequent aus. Denn mit der wachsenden Produktvielfalt steigt auch der Bedarf nach Orientierung. Wer sind die Anbieter? Wie unterscheiden sich die Produkte? Was steckt hinter neuen Trends? Und wie ordnet man all das ein?

Genau hier sehen wir unsere Aufgabe: Tools bereitzustellen, Daten zugänglich zu machen und journalistisch einzuordnen. Mit dem Anspruch, die B2B-Plattform für ETF-Themen zu bleiben – für Fondsselektion, Beratung, Wealth Management und alle, die mit ETFs arbeiten.

Bildung bleibt dabei ein zentrales Thema. Nicht jeder klassifiziert aktive ETFs gleich, nicht jeder kennt die Unterschiede zwischen Scope- und Morningstar-Bewertungen, nicht jeder hat die Zeit, sich durch hunderte Produktdetails zu wühlen. Wir wollen diese Lücke schließen – mit Recherche, Kontext und Einordnung.