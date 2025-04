DAS INVESTMENT feiert 25. Geburtstag und öffnet sein Archiv

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Im Jahr 2000 war die Welt eine andere: Der Millennium-Bug hatte sich als Fehlalarm erwiesen, das Wort des Jahres 2000 ist „Schwarzgeldaffäre“, Pokémons erobern die Kinderzimmer, Michael Schumacher wird mit Ferrari Formel-1-Weltmeister, Babs und Boris trennen sich und die Dotcom-Blase näherte sich ihrem Höhepunkt. In dieser aufregenden Zeit erschien die erste Ausgabe von "der fonds" – ein Magazin, das sich der Investmentwelt verschrieben hatte und heute, 25 Jahre später, als "DAS INVESTMENT" ein Vierteljahrhundert Finanzgeschichte feiert.

Blättert man durch jene Premierenausgabe, taucht man ein in eine Finanzwelt voller Optimismus und Aufbruchstimmung. Nokia galt als „everybody's darling“ mit einer beeindruckenden Kurssteigerung von 800 Prozent in drei Jahren – ein Gigant, von dem niemand ahnen konnte, dass er einmal von Apple, Google und chinesischen Herstellern zu einer Randnotiz degradiert werden würde.

Das erste Heft zeugt von einer Zeit, als Dachfonds als revolutionäre Neuerung galten und die ersten Internetfonds aufgelegt wurden. Union Investment präsentierte stolz den „Uni21. Jahrhundert -net-“, der in Zukunftstechnologien investierte – ein frühes Beispiel für thematisches Investieren, das heute Mainstream ist.

DAS INVESTMENT feiert 25 Jahre Finanzjournalismus

In den kommenden Monaten werden wir in loser Folge weitere Schätze aus unserem Archiv präsentieren. Wir blicken auf Interviews mit Branchengrößen, von denen einige heute ihren wohlverdienten Ruhestand genießen, während andere noch immer die Märkte prägen. Wir zeigen Ihnen prägnante Analysen aus einem Vierteljahrhundert Finanzgeschichte und lassen Sie teilhaben an den Wendepunkten, die wir für Sie dokumentiert haben.

Denn das ist unser Fokus geblieben: Als B2B-Fachmagazin sind wir der verlässliche Informationspartner für die Branche – für Finanzberater, Family Offices, institutionelle Investoren, Versicherungen, Portfolio- und Dachfondsmanager. Während sich die Welt um uns herum radikal verändert hat, ist unser Auftrag der gleiche geblieben: Ihnen die Informationen, Trends und Analysen zu liefern, die Sie für Ihre täglichen Entscheidungen benötigen.

Zum Auftakt unserer Jubiläumsreihe stellen wir Ihnen die erste Ausgabe von "der fonds" aus dem Jahr 2000 zum Download bereit. Tauchen Sie ein in die Finanzwelt von damals und sehen Sie, wie weit wir gekommen sind – und was überraschenderweise gleich geblieben ist.