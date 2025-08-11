Eine verwechselte Visitenkarte und eine zerrissene Markise: Die Geschichte des DAS-INVESTMENT-Kiosks in der Frankfurter Kaiserstraße beginnt wie eine Verwechslungskomödie.

Alles neu macht der August: Die Markise des Kiosks in der Kaiserstraße erstrahlt nun in edlem Mitternachtsblau

Zwischen Bahnhofsviertel und Bankentürmen, genau dort, wo sich „Lust und Laster" treffen, wie Malte Dreher es formuliert, steht seit 2010 ein ungewöhnliches Wahrzeichen unserer Marke: Der einst orangefarbene Kiosk von DAS INVESTMENT in der Kaiserstraße 30a, der seit Kurzem im satten Mitternachtsblau erstrahlt. Was als Verwechslung begann, wurde zur cleveren Marketingstrategie – und ist heute vielleicht wichtiger denn je.

Die Entstehungsgeschichte des Kiosks liest sich wie eine Komödie der Irrungen. „Es war noch nicht mal meine Idee", gesteht Malte Dreher, Gründer des private banking magazin und langjähriger Chefredakteur von DAS INVESTMENT. Ein Vertriebskollege hatte nach einem Branchenevent in Frankfurt spontan einem Kioskbetreiber mit desolater Markise seine Hilfe angeboten – und versehentlich Drehers Visitenkarte hinterlassen.

„Zwei Tage später ruft mich in Hamburg der türkischsprachige Kioskbetreiber an und erzählt mir mit tiefster Überzeugung, ich hätte ihm die Visitenkarte gegeben und sogar noch ein Bier an seinem Kiosk getrunken", erinnert sich Dreher schmunzelnd im Podcast „The Portfolio People“. Die Verwechslung klärte sich auf, doch die Idee war geboren: Ein physischer Touchpoint mitten im Herzen der deutschen Finanzmetropole.

Mehr als nur Werbefläche

Was 2010 als experimentelle Out-of-Home-Werbung begann, hat sich zu einem Bestandteil der Frankfurter Finanzszene entwickelt. „Wir hatten uns die wildesten redaktionellen Formate vorgestellt", erzählt Dreher. „Regelmäßige Feierabendbiere, eine kleine Außendienststelle des Verlages." Nicht alles davon wurde umgesetzt, doch der symbolische Wert übersteigt die praktische Nutzung bei weitem.

Der Standort könnte kaum besser gewählt sein: Links die feinen Adressen, rechts das leichte Leben – zwischen Bahnhof und Goldman Sachs quasi. Diese exponierte Position macht den Kiosk zu einem natürlichen Treffpunkt für die Branche. Viele Fondsmanager und Vertriebsmanager lassen es sich nicht nehmen, bei jedem Frankfurt-Besuch ein Kioskbild per Whatsapp zu verschicken.

Die Renaissance des Analogen

Vermutlich ist der physische Kiosk im Jahr 2025 relevanter als 2010. „Vieles wird heute über Bilder transportiert", analysiert Dreher. „Restaurants werden absichtlich für Instagram eingerichtet. Unser Kiosk funktioniert ähnlich – er schafft diese Visualisierung unseres Lebens."

Diese These wird durch die jüngste Entwicklung bestätigt: Columbia Threadneedle Investments ist als Co-Sponsor eingestiegen und hat die Leuchtreklame über der DAS INVESTMENT-Seite übernommen. „Out-of-Home-Werbung zieht", bestätigt Dreher und lobt die Sales-Kollegen für diese Partnerschaft.

Vom Bauchgefühl zur Datenanalyse

Der Kiosk spiegelt auch die Veränderung der Medienlandschaft wider. Während 2010 noch Zeitschriften in den Regalen standen, ist der Kiosk heute eher Symbol als Verkaufsstelle. „Vor 15 Jahren konnten wir noch viel subjektiver entscheiden, was für Themen wir spielen", reflektiert Dreher. „Heute sind wir viel stärker an digitale Analysen gebunden. Der Köder muss dem Fisch schmecken – und der Fisch ist der Leser."

Diese datengetriebene Herangehensweise steht im Kontrast zur emotionalen Bindung, die der physische Kiosk schafft. „Der Branding-Effekt steht in keinem Verhältnis zu den Kosten", betont Dreher. Jeder, der am Kiosk vorbeiläuft und an die Marke denkt, ein Selfie macht oder auf Linkedin postet, multipliziert diesen Effekt.

Von Frankfurt in die Welt

Auf die Frage nach weiteren Standorten hat Dreher eine klare Vision: „Eigentlich gehört unser Kiosk nur nach Frankfurt – oder nach London und an die Wall Street." Die Konzentration der Finanzbranche mache Frankfurt zum idealen Standort. „In Hamburg oder München findest du keine Ecke, wo gefühlt so eine geballte Monokultur unterwegs ist."

Die Zukunft des Kiosks liege in seiner Aktivierung als echter Begegnungsort. „Man müsste die Disziplin haben, richtige Formate zu finden", überlegt Dreher.

Ein Stück Frankfurt, ein Stück Finanzgeschichte

Nach 15 Jahren ist der Kiosk mehr als nur eine Werbefläche – er ist zu einem Stück Frankfurter Finanzkultur geworden. In einer Branche, die zunehmend digital und global agiert, schafft er einen analogen Ankerpunkt. „Es geht darum, im Gespräch zu bleiben", resümiert Dreher.

Sein Wunsch für die Zukunft? Meteorologische Superkräfte: „Am Kiosk wäre immer das beste Wetter der jeweiligen Jahreszeit – irgendwo zwischen Beach Arena und Skipiste." Bis das Realität wird, bleibt der Kiosk das, was er immer war: Ein kleines Stück analoger Rebellion im Herzen der digitalen Finanzwelt.