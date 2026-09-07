Nachrichten, Interviews, Analysen und praktische Fragen: DAS INVESTMENT bündelt seine Berichterstattung zum Altersvorsorgedepot auf einer Themenseite. Ein Lesezeichen lohnt sich.

Wer sich mit dem Altersvorsorgedepot beschäftigt, kommt schnell von einer Frage zur nächsten. Wer bekommt welche Förderung? Welche Produkte bringen die Anbieter auf den Markt? Was bedeutet die Reform für bestehende Riester-Verträge? Und was passiert, wenn sich das Leben über die Jahrzehnte anders entwickelt als der Sparplan?



Diese Fragen beschäftigen unsere Redaktion seit Monaten. Damit Sie sich die Antworten nicht jedes Mal einzeln zusammensuchen müssen, haben wir auf DAS INVESTMENT einen neuen Themen-Hub zum Altersvorsorgedepot gestartet. Dort bündeln wir unsere Nachrichten, Interviews, Analysen und Hintergrundartikel und ergänzen das Angebot laufend.

Den Einstieg bietet unser ausführlicher Überblick zum neuen Altersvorsorgedepot ab 2027. Er erklärt die Förderung, ordnet die Produktvarianten ein und beleuchtet Kosten, Steuern und Auszahlungsmodelle. Auch der Vergleich mit Riester und die Folgen für Berater und Vermittler kommen darin zur Sprache.

Daneben geht es um die Fragen, die sich in der Praxis stellen: Was passiert bei Jobverlust, Scheidung oder Auswanderung? Wer erbt das angesparte Vermögen, und was wird dabei aus der Förderung? Weitere Beiträge zeigen anhand von Modellrechnungen, welchen Teil der Rentenlücke das Altersvorsorgedepot schließen könnte und welche Rolle das Einstiegsalter dabei spielt. Interviews und Nachrichten zu Anbietern und ihren Plänen ergänzen die Einordnung.

In den kommenden Wochen und Monaten dürfte das Thema weiter an Bedeutung gewinnen. Mit dem näher rückenden Start werden aus gesetzlichen Rahmenbedingungen konkrete Angebote und aus grundsätzlichem Interesse konkrete Fragen im Kundengespräch. Wir begleiten diese Entwicklung und greifen offene Punkte auf.

Wer beruflich mit Altersvorsorge zu tun hat oder die Reform für die eigene Planung verfolgt, findet im Hub eine zentrale Anlaufstelle. Speichern Sie sich die Themenseite zum Altersvorsorgedepot gern als Lesezeichen. Für neue Lektüre sorgen wir.