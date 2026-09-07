DAS INVESTMENT startet Altersvorsorgedepot-Hub
Wer sich mit dem Altersvorsorgedepot beschäftigt, kommt schnell von einer Frage zur nächsten. Wer bekommt welche Förderung? Welche Produkte bringen die Anbieter auf den Markt? Was bedeutet die Reform für bestehende Riester-Verträge? Und was passiert, wenn sich das Leben über die Jahrzehnte anders entwickelt als der Sparplan?
Diese Fragen beschäftigen unsere Redaktion seit Monaten. Damit Sie sich die Antworten nicht jedes Mal einzeln zusammensuchen müssen, haben wir auf DAS INVESTMENT einen neuen Themen-Hub zum Altersvorsorgedepot gestartet. Dort bündeln wir unsere Nachrichten, Interviews, Analysen und Hintergrundartikel und ergänzen das Angebot laufend.
Den Einstieg bietet unser ausführlicher Überblick zum neuen Altersvorsorgedepot ab 2027. Er erklärt die Förderung, ordnet die Produktvarianten ein und beleuchtet Kosten, Steuern und Auszahlungsmodelle. Auch der Vergleich mit Riester und die Folgen für Berater und Vermittler kommen darin zur Sprache.
Daneben geht es um die Fragen, die sich in der Praxis stellen: Was passiert bei Jobverlust, Scheidung oder Auswanderung? Wer erbt das angesparte Vermögen, und was wird dabei aus der Förderung? Weitere Beiträge zeigen anhand von Modellrechnungen, welchen Teil der Rentenlücke das Altersvorsorgedepot schließen könnte und welche Rolle das Einstiegsalter dabei spielt. Interviews und Nachrichten zu Anbietern und ihren Plänen ergänzen die Einordnung.
In den kommenden Wochen und Monaten dürfte das Thema weiter an Bedeutung gewinnen. Mit dem näher rückenden Start werden aus gesetzlichen Rahmenbedingungen konkrete Angebote und aus grundsätzlichem Interesse konkrete Fragen im Kundengespräch. Wir begleiten diese Entwicklung und greifen offene Punkte auf.
Wer beruflich mit Altersvorsorge zu tun hat oder die Reform für die eigene Planung verfolgt, findet im Hub eine zentrale Anlaufstelle. Speichern Sie sich die Themenseite zum Altersvorsorgedepot gern als Lesezeichen. Für neue Lektüre sorgen wir.
Was gilt für Ihren Kunden — und was ist bis wann zu tun?
Förderberechtigt — unter zwei Bedingungen
540 €
bei
- Grundzulage
- Kinderzulage
Ohne Berufseinsteigerbonus: Kunden unter 25 bekommen einmalig 200 Euro zusätzlich (§ 84 S. 2 EStG).
Was zu tun ist
Rechtsstand·Altersvorsorgereformgesetz, BGBl. 2026 I Nr. 156 ·Im Guide nachlesen
Die Unterlage mit Ihrem Namen im Kopf
Zwei Seiten zum Ausdrucken: eine für Sie mit Fundstellen und Notizfeld, eine für Ihren Kunden in Klartext ohne Paragrafen — beide mit Ihrem Namen im Briefkopf. Damit legen Sie zugleich Ihr kostenloses Konto bei DAS INVESTMENT an und abonnieren den DI Daily.
Kostenlos · Keine Weitergabe an Anbieter · Jederzeit abmeldbar Bereits registriert? Anmelden
Ihre Unterlage steht bereit — in zwei Fassungen, für Sie und für Ihren Kunden.
Ihr Name
Rechtsstand: Altersvorsorgereformgesetz, BGBl. 2026 I Nr. 156
Was für Ihren Kunden gilt
540 €
bei
- Grundzulage
- Kinderzulage
Ohne Berufseinsteigerbonus: Kunden unter 25 bekommen einmalig 200 Euro zusätzlich (§ 84 S. 2 EStG).
Was zu tun ist
Notizen aus dem Gespräch
Grundlagen: § 10a und §§ 84 bis 86 EStG in der Fassung des Altersvorsorgereformgesetzes, § 52 Abs. 50a EStG für den Bestandswechsel. Ausführlich im Altersvorsorgedepot-Guide von DAS INVESTMENT. Diese Übersicht ist eine redaktionelle Einordnung und ersetzt keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung; die Einzelfallprüfung bleibt Ihre Aufgabe.