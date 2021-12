DAS INVESTMENT.com-Leser glauben an den CS Euroreal

Anfang Mai löste SEB Asset Management ihren eingefrorenen offenen Immobilienfonds SEB Immoinvest nach eintägiger Wiedereröffnung au f. Zu groß war der Ansturm der Anleger, die ihre Anteile zurückgeben wollten. Wird es dem CS Euroreal, der am Montag, dem 21. Mai, seine Tore ebenfalls wieder öffnen will, ähnlich ergehen. DAS INVESTMENT.com startete eine Leser-Umfrage – mit einem überraschenden Ergebnis.54 Prozent der Leser sind der Meinung, dass die freie Liquidität des Fonds ausreicht, um alle Rückgabeorder zu bedienen. 46 Prozent bezweifeln das und rechnen mit einem ähnlichen Szenario wie beim SEB-Fonds. Insgesamt nahmen 163 Personen an der Umfrage teil.