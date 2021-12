DAS INVESTMENT.com-Umfrage: Die EM aus Expertinnen-Sicht

Dass Frauen keine Ahnung von Finanzen haben ist ein Vorurteil, das erfolgreiche Finanzexpertinnen wie die Carmignac-Fondsmanagerin Rose Ouahba, SEB-Asset-Management-Chefin Barbara Knoflach , Osteuropa-Fondsmanagerin von RCM Angelika Millendorfer oder die bisherige Chefin der Münchner Börse und künftige Leiterin des Deutschen Aktieninstituts Christine Bortenlänger Lügen strafen. Doch wie verhält es sich mit dem Fußball-Wissen der Finanzdamen?DAS INVESTMENT.com fragte nach – und lernte viel dazu. Welche begeisterte Anhängerin von Real Madrid mutig ganz allein im „feindlichen Fan-Lager“ für ihre Mannschaft jubelte und es so in die Zeitung schaffte, wer Ronaldo für einen langweiligen Gesprächspartner hält und wer die EM unmöglich zu Hause verfolgen kann, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.