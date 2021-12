DAS INVESTMENT.com-Umfrage: Versicherungen mit Garantien

Als entscheidend für das Garantiepolicen-Marktumfeld sehen die Teilnehmer den Schutz vor Inflation, Kostentransparenz, Einfachheit und Verständlichkeit sowie den Vertrauensaufbau von Versicherungen und Banken an. Weiter sind die anhaltende Unsicherheit an den Kapitalmärkten und die Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Versicherer für viele Umfrage-Teilnehmer von entscheidender Bedeutung. DAS INVESTMENT.com führte die Garantiepolicen-Umfrage im Juni 2010 durch und wertete die Antworten von 260 Teilnehmern aus dem börsentäglichen Newsletter DAS INVESTMENT daily und dem wöchentlich erscheinenden Newsletter Versicherungen von DAS INVESTMENT.com aus.DAS INVESTMENT ist Medienpartner des „Deutschen Garantieforums“, das als Podium für die Analyse, Bewertung und Diskussion der Garantiekonzepte im deutschen Altersvorsorgemarkt fungiert. Die Auftaktveranstaltung des Deutschen Garantieforums hat im September 2009 in Bonn stattgefunden.