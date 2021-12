Das ist Frankreichs bester Fondsmanager

Marc Renaud, Gründer und CEO von Mandarine Gestion, hat derzeit gut lachen. Auf dem „Forum de la Gestion d’Actifs“ wählte ihn die französische Finanzmediengruppe „Agence économicque et financière (AGEFI) zum besten Fondsmanager Frankreichs für seine Leistung in den vergangenen zehn Jahren.Die Auszeichnung ist nicht die einzige der jüngeren Zeit: bei den gestrigen Financial News Awards in London belegte Mandarine Gestion den zweiten Platz in der Kategorie „Boutique of the year“.