Fonds und ETFs Das ist aus einer Anlagesumme von 1.000 Euro geworden

Gerade für Börsenneulinge ist es schwer, sich vorzustellen, was man tatsächlich erreichen kann, wenn man langfristig investiert. In unserer Bilderstrecke zeigen wir, was aus 1.000 Euro geworden ist, je nachdem, in welchen Fonds oder ETF du investiert hast.

Die wichtigste Regel der Geldanlage: Diversifikation

Es mag Glück sein, aber es ist nicht unwahrscheinlich: Unerwartet steht ein kleiner Geldbetrag zur Verfügung. Das kann eine Steuerrückzahlung sein, eine Erbschaft oder Geldgeschenke zu besonderen Anlässen wie einem runden Geburtstag. Plötzlich hältst du 1.000 Euro in der Hand und fragst dich, wohin damit? Natürlich kann man sich überlegen, das Geld zu konsumieren. Auf der anderen Seite kannst du aber auch darüber nachdenken, ob du aus diesem Betrag nicht noch mehr Geld machen könntest, indem du es anlegst und investierst.

Doch beachte: Eine der am weitesten verbreiteten Weisheiten zum Thema Geldanlage lautet: „Wer streut, rutscht nicht aus.“ Das eigene Kapital auf verschiedene Anlagen zu verteilen, also zu diversifizieren, ist eine der Grundregeln bei der Geldanlage. Das zur Verfügung stehende Geld sollte nicht in eine einzige Aktie oder Immobilie investiert werden, sondern möglichst breit gestreut sein. Als optimaler Einstieg in den Kapitalmarkt gelten Investmentfonds und ETFs, vor allem für Börsenneulinge. Denn ein Fonds funktioniert wie ein gemeinsamer Topf: Du und andere Anleger zahlen gemeinsam dort hinein. Dieses Geld wird dann investiert - bei einem Aktienfonds zum Beispiel in viele verschiedene Aktien von Unternehmen.

Was passiert mit 1.000 Euro?

Die meisten Aktienindizes haben sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Einige legten sogar um mehrere hundert Prozent zu. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es einige Märkte schwerer hatten und sogar Verluste hinnehmen mussten. Natürlich lässt sich aus den Erfahrungen der Vergangenheit nicht auf die Zukunft schließen. Aber über einen längeren Zeitraum ist eine Anlage am Aktienmarkt unschlagbar.

Wir haben nachgerechnet und zeigen in der Bilderstrecke, was in verschiedenen ETFs und Fonds aus 1.000 Euro geworden wäre, je nachdem wie lange du sie angelegt hättest.

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