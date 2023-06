Teilen

Fonds und ETFs Das ist aus einer Anlagesumme von 1.000 Euro geworden

Gerade für Börsenneulinge ist es schwer, sich vorzustellen, was man tatsächlich erreichen kann, wenn man langfristig investiert. In unserer Bilderstrecke zeigen wir, was aus 1.000 Euro geworden ist, je nachdem, in welchen Fonds oder ETF du investiert hast.

Aktien aus Fernost: Das wurde aus 1.000 Euro im Invesco Pacific Equity

Der Kauf von Aktien scheitert immer wieder daran, dass viele sich hierzulande einfach nicht trauen, etwas zu riskieren. Oft liegt es auch an der falschen Darstellung des Themas: Viele Menschen verbinden den Kauf von Aktien mit Verlustängsten. Um ein Vermögen aufzubauen, muss man sich aber von der Vorstellung lösen, dass Aktienkäufe hochriskant sind. Denn: Auf lange Sicht sind sie die beste Möglichkeit, Geld zu vermehren. Wichtig ist nur, dass man früh genug damit anfängt! Aus umgerechnet 1.000 Euro, die vor 47 Jahren in den Invesco Pacific Equity investiert wurden, wären so bis heute 53.686 Euro geworden. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 8,7 Prozent oder insgesamt 4.998 Prozent. Wer monatlich zusätzlich 100 Euro in den Asienfonds eingezahlt hätte, besäße heute mehr als eine halbe Million Euro – bei einem Sparbetrag von lediglich rund 50.000 Euro. Die Fondsmanager Tony Roberts und William Lam investieren langfristig und suchen nach neuen Ideen in Marktbereichen, die von der breiten Anlegerschaft eher gemieden werden. Dabei legen sie großen Wert auf Bewertungen und Bottom-up-Fundamentalanalysen. Ihre Top-3-Titel sind derzeit TSMC, Samsung und Tencent.

Die wichtigste Regel der Geldanlage: Diversifikation Es mag Glück sein, aber es ist nicht unwahrscheinlich: Unerwartet steht ein kleiner Geldbetrag zur Verfügung. Das kann eine Steuerrückzahlung sein, eine Erbschaft oder Geldgeschenke zu besonderen Anlässen wie einem runden Geburtstag. Plötzlich hältst du 1.000 Euro in der Hand und fragst dich, wohin damit? Natürlich kann man sich überlegen, das Geld zu konsumieren. Auf der anderen Seite kannst du aber auch darüber nachdenken, ob du aus diesem Betrag nicht noch mehr Geld machen könntest, indem du es anlegst und investierst. Doch beachte: Eine der am weitesten verbreiteten Weisheiten zum Thema Geldanlage lautet: „Wer streut, rutscht nicht aus.“ Das eigene Kapital auf verschiedene Anlagen zu verteilen, also zu diversifizieren, ist eine der Grundregeln bei der Geldanlage. Das zur Verfügung stehende Geld sollte nicht in eine einzige Aktie oder Immobilie investiert werden, sondern möglichst breit gestreut sein. Als optimaler Einstieg in den Kapitalmarkt gelten Investmentfonds und ETFs, vor allem für Börsenneulinge. Denn ein Fonds funktioniert wie ein gemeinsamer Topf: Du und andere Anleger zahlen gemeinsam dort hinein. Dieses Geld wird dann investiert - bei einem Aktienfonds zum Beispiel in viele verschiedene Aktien von Unternehmen. Was passiert mit 1.000 Euro? Die meisten Aktienindizes haben sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Einige legten sogar um mehrere hundert Prozent zu. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es einige Märkte schwerer hatten und sogar Verluste hinnehmen mussten. Natürlich lässt sich aus den Erfahrungen der Vergangenheit nicht auf die Zukunft schließen. Aber über einen längeren Zeitraum ist eine Anlage am Aktienmarkt unschlagbar. Wir haben nachgerechnet und zeigen in der Bilderstrecke, was in verschiedenen ETFs und Fonds aus 1.000 Euro geworden wäre, je nachdem wie lange du sie angelegt hättest.

