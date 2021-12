„Das ist wie mit dem Atom-GAU“ Blau-Direkt-Chef: Dieser Versicherer ist der Digitalisierungs-Vorreiter

„Wenn ich die Manager der Allianz höre, habe ich manchmal das Gefühl als spräche ein Manager eines Fintechs aus Berlin“, schreibt Oliver Pradetto, Chef des Maklerpools Blau direkt in seinem Blog. Die Ähnlichkeit im Denken sei verblüffend.

Allianz: „Wir haben die Digitalisierung verpasst und müssen uns anstrengen wieder den Anschluss zu bekommen“

Dabei gab der Allianz-Vorstand selbst laut Pradetto erst kürzlich zu, den Anschluss in Sachen Digitalisierung verpasst zu haben. Damit hebt sich der Versicherungsriese negativ vom Rest der Branche ab, die die Digitalisierung nach eigener Aussage „sehr ernst“ nimmt, „entschlossen angeht“ und in Zukunft „zum Kernthema“ machen will.