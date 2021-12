1. Excecutive Summary

Die Welt steht in der neuen Dekade bis 2030 vor einschneidenden Veränderungen. Speziell in den Bereichen Umwelt, Technik, Finanzsystem, Gesellschaft, Politik und Geopolitik wird sich – oft mit enormer Dynamik – eine Vielzahl bedeutender Umwälzungen vollziehen.

Dahinter stehen komplexe, sehr machtvolle und vielfach interdependente Faktoren, deren Zusammenwirken starke, schnelle und oftmals exponentielle Verlaufsmuster hervorbringt. Hohe Dynamik und disruptives Potential dieser Trends führt unweigerlich zu einem Jahrzehnt massiver Progression (Great Progression). Die nachfolgende Studie untersucht die zentralen Treiber hinter diesen Trends und analysiert Ursachen, Ablauf und mögliche Konsequenzen der erwarteten Great Progression. Zentrale Szenarien betreffen den globalen Klimawandel, beschleunigte Digitalisierung, ausufernde Monetisierung (monetäre Verwässerung), zunehmende politische Spaltung sowie strukturell steigende Pandemierisiken.

Beim Klimawandel ist davon auszugehen, dass schon in wenigen Jahren systemkritische Kipp-Punkte erreicht werden. Die Wirkungsketten solcher Kipp-Punkte sind in vielen Bereichen bereits erkennbar. Sie lösen in der Regel dynamische Dominoeffekte aus, die zu einer stark beschleunigten Problemverschärfung führen. Zunehmende Erderwärmung hat für viele Regionen destruktive und existenzbedrohende Auswirkungen. Folglich zählt der globale Klimawandel in der kommenden Dekade zu den bedeutendsten und zugleich bedrohlichsten Progressionen.

Auch die Digitalisierung steht in den kommenden zehn Jahren vor einer massiven Progression: Der Vormarsch von Künstlicher Intelligenz und der Durchbruch von Quantencomputern erzeugen starke Wirkungsketten und exponentielle Trends. Von Ländern wie China vorangetrieben, wird sich ein erster explosiver Leistungssprung schon im Zeitrahmen 2020 bis 2030 vollziehen.