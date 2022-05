Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen Das kommt ab August auf Anlageberater zu

Christian Waigel, Waigel Rechtsanwälte

Es klingt eigentlich ganz einfach: Von August an müssen Finanzberater die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden abfragen. Dass diese Neuerung jedoch alles andere als trivial ist, macht Dr. Christian Waigel gleich zu Beginn deutlich: „Hätte man fünf oder sechs Professoren in einen Raum gesperrt und sie gebeten, sich die komplizierteste Lösung zu überlegen, dann wäre ungefähr das rausgekommen, was wir jetzt haben.“

Der Jurist und Experte für die europäische Rechtsentwicklung im Finanzbereich war Referent im Webcast „SFDR, Taxonomie und MiFID – wo stehen wir?“ von BNP Paribas Asset Management. Zunächst gab Waigel einen Überblick über die Produktgattungen entsprechend der EU-Offenlegungsverordnung. Schließlich müsse man dem nachhaltig orientierten Kunden auch passende Anlagelösungen anbieten können.

- Produkte entsprechend Artikel 4, 6 oder 7 berücksichtigen, was für Auswirkungen die Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeit haben. Waigel: „Das ist quasi der Mindeststandard.“

- Produkte entsprechend Artikel 8 werben damit, dass sie Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

- Produkte entsprechend Artikel 9 streben an, nachhaltige Investitionen zu tätigen – die sogenannten Impact-Produkte sind der strengste Standard.

Waigel gibt dabei jedoch zu bedenken, dass selbst Artikel-8- und Artikel-9-Produkte noch keine Garantie für ein nachhaltiges Investment bieten. Zwar müsse laut EU-Offenlegungsverordnung im Vorfeld detailliert dargelegt werden, wie Nachhaltigkeit erreicht werden soll. „Ob es tatsächlich gelingt, sieht man jedoch erst später in der Berichterstattung.“ Sie müssten sich an ihren Umweltzielen messen lassen.

EU-Taxonomie definiert nachhaltige Aktivitäten

Welche wirtschaftlichen Aktivitäten ökologisch nachhaltig sind, definiert die EU-Taxonomie. Diese beschreibt sechs Ziele, darunter die Verhinderung des Klimawandels, den Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft und den Schutz sowie die Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Davon muss mindestens eines ganz konkret verbessert werden. „Wenn sie kulturelle Dienstleistungen anbieten, kann das schon ein wesentlicher Beitrag zur Biodiversität sein. Das heißt: Wenn Sie ein Bierzelt auf dem Münchner Oktoberfest über eine Anleihe finanzieren, würden Sie eine kulturelle Dienstleistung fördern. Das könnte kompatibel sein, weil sie kulturelle Werte zur Verfügung stellen“, scherzt Waigel. Gleiches gelte für den Fall, dass ein Autohersteller die Haltbarkeit seiner Modelle wesentlich verbessert. Denn dies könne zu den Umweltzielen beitragen.

Ganz so einfach ist es dann aber doch wieder nicht. Die Krux: Auch die anderen Umweltziele dürfen nicht wesentlich beeinträchtigt werden. „Es reicht also nicht, sich nur eine Rosine herauszupicken“, so Waigel. „Deswegen entsteht jetzt eine riesige Bürokratiemaschine mit unglaublich vielen Normen. Wir werden Tausende von Seiten Regulierung über fast jede wirtschaftliche Tätigkeit bekommen, in der dann geregelt ist, ob sie der Taxonomie entspricht oder nicht.“ Dazu werde vermutlich noch eine Sozialtaxonomie kommen, in der soziale wirtschaftliche Tätigkeiten definiert werden.

Wie nachhaltig möchte es der Anleger haben?

Ab dem 2. August müssen Anlageberater ihre Kunden fragen, ob und wie nachhaltig sie investieren möchten. Neben der Abfrage inhaltlicher Schwerpunkte gilt es zu definieren, wie intensiv Nachhaltigkeit umsetzt werden soll. Dabei gibt es drei Möglichkeiten:

1. Finanzinstrumente, die der Taxonomieverordnung entsprechen, also dem Regelwerk der EU zur Definition ökologischer Investments. Das sind Wirtschaftstätigkeiten, die einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung eines der Umweltziele nach Artikel 9 der Taxonomieverordnung leisten und keine erhebliche Beeinträchtigung der anderen Umweltziele mit sich bringen. Diese Wirtschaftstätigkeiten werden in umfassenden delegierten Rechtsakten zur Taxonomieverordnung festgelegt und sind bis heute noch nicht abschließend definiert.

2. Finanzinstrumente mit einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen im Sinne von Artikel 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung. Dabei handelt es sich um wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines Umwelt- oder sozialen Ziels beitragen und die Grundsätze guter Unternehmensführung berücksichtigen.

3. Finanzinstrumente, die die wichtigsten nachhaltigen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen.