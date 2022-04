World Gold Council Das Krisenmetall Gold ist als sicherer Hafen gefragt

Globale goldbesicherte ETFs verzeichneten im März Nettozuflüsse in Höhe von 11,8 Milliarden US-Dollar. Die Zuwächse in allen Regionen führten weltweit zu den höchsten monatlichen Zuflüssen seit 2016, wie das World Gold Council, die Vereinigung der Goldproduzenten und goldverarbeitenden Industrie, mitteilt. Ebenso führte die Investitionstätigkeit im März zu den höchsten Zuflüssen in einem Quartal seit Herbst 2020.

Der Goldpreis beendete den Monat mit einem Plus von 1,7 Prozent bei 1.942 US-Dollar pro Feinunze und wurde am 8. März mit 2.069 US-Dollar nur knapp unter seinem Allzeithoch gehandelt, da das russische Ölembargo Stagflationsängste schürte. Die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) erhöhte ihren Leitzins im März um 25 Basispunkte, wobei die Indikatoren auf eine Gesamterhöhung zwischen 1 und 3 Prozent in diesem Jahr hindeuten, einschließlich einer möglichen Erhöhung um 50 Basispunkte.

Goldbesicherte ETFs: Zuflüsse und Abflüsse seit 2003

Quelle: World Gold Council

Anleger setzen laut Adam Perlaky, Senior Analyst beim World Gold Council auf Gold in Krisenzeiten: „Die jüngsten geopolitischen Ereignisse haben deutlich gemacht, dass Anleger Gold als wirksame und bewährte Absicherung betrachten. Wie die höchsten monatlichen Zuflüsse seit 2016 zeigen, haben sich Gold-ETFs in den aktuellen, volatilen Marktbedingungen als sicherer Hafen für Anleger erwiesen. Zwar sind geopolitische Ereignisse nicht der Hauptgrund für den Besitz von Gold, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass Gold in den Monaten nach einem unvorhergesehenen Ereignis, wie dem Krieg in der Ukraine, die erzielten Gewinne gehalten hat.“

Laut Perlaky werde mit Blick auf die Zukunft der Inflationsdruck und die Stagflationsängste wahrscheinlich hoch bleiben. In Verbindung mit der abflachenden Zinsstrukturkurve der Staatsanleihen werden diese Umstände die Nachfrage nach Goldanlagen wahrscheinlich unterstützen. „Auch wenn höhere Zinssätze für Gegenwind sorgen könnten, wird die Doppelfunktion von Gold als Anlage- und Konsumgut die jüngsten Kursgewinne wahrscheinlich noch verstärken“, so der Experte.