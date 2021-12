Das Leid der Schwellenmärkte Anleiheverkäufe fallen um 98 Prozent

„Die schwache Emission von Schuldpapieren im dritten Quartal kann nur teilweise durch saisonale Effekte erklärt werden", hieß es in dem BIZ-Bericht. „Zunehmende Besorgnis über die Fundamentaldaten der Schwellenmärkte, fallende Rohstoffpreise und die steigenden Schuldenlasten spielten wahrscheinlich eine Rolle. Darüber hinaus dürfte auch ein verstärkter Fokus auf lokale Märkte ein Faktor gewesen sein."Schuldner aus fortgeschrittenen Volkswirtschaften emittierten nach Berücksichtigung der Tilgungen Schuldtitel im Umfang von 22 Milliarden Dollar, was 100 Milliarden Dollar weniger als in den vorigen drei Monaten waren. Trotzdem lagen die kumulierten Zahlen auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2010, was an den Zuwächsen in der ersten Jahreshälfte lag.