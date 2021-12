Wir leben in einem Zeitalter fantasti­scher und frustrierender Paradoxe: Einerseits werden Science-Fiction-Erfindungen wie selbstfahrende Autos, künstliche Intelligenz (KI) und Quantencomputer Wirklichkeit – jetzt und hier. Andererseits verlangsamt sich das Wachstum der Arbeitsproduktivität, was unseren Lebensstandard gefährdet. Und dies ist keineswegs eine übertrie­bene Befürchtung.

Denn Produktivitätswachstum bedeutet mehr als nur Leistung pro Arbeitsstunde. Für viele Ökonomen ist es vielmehr ein Maß für die Verbesserung unseres Lebensstandards. Somit kann ein langsames Wachstum der Arbeitsproduktivität ein großes Problem für die nachhaltige Entwicklung einer Volkswirtschaft darstellen.1 Wenn das Wachstum der Produktivität beispielsweise noch auf dem Stand des Jahrzehnts vor der globalen Finanzkrise läge, könnte sich der Lebensstandard in den USA innerhalb einer Generation verdoppeln. Mit der heutigen Wachstumsrate würde dies laut US Federal Reserve möglicherweise ein ganzes Jahrhundert dauern.2

Leider ist diese Verlangsamung nicht nur in den USA zu beobachten. Die Arbeitsproduktivität fällt in den Industrieländern seit über einem Jahrzehnt, in den Schwellenländern seit der Finanzkrise.3 Die langfristigen Daten des Ökonomen Gilbert Cette in Abbildung 1 zeigen den Abwärtstrend der Arbeitsproduktivität in den Industrieländern, auch wenn die USA Ende der 1990er-Jahre, als die New Economy Internet und Mobiltelefone massentauglich machte, eine leichte Zunahme verbuchen konnten.

Wellen der Arbeitsproduktivität

Abbildung 1: Langsameres Produktivitätswachstum – ein andauernder langfristiger Trend 1890 bis zum 1. Dezember 2016

Quelle: Bergeaud, A., Cette, G. und Lecat, R. (2016): „Productivity Trends in Advanced Countries between 1890 and 2012.“

Review of Income and Wealth, Band 62(3), Seiten 420–444.

Angesichts der düsteren Aussichten für den Lebensstandard ist in der Wissenschaft eine lebhafte Debatte darüber im Gange, welche Faktoren für das geringe Produktivitätswachstum und für das aktuelle technologische Paradox verantwortlich sind. Pessimistische Ökonomen wie Robert Gordon meinen, dass das niedrige Produktivitätswachstum von Dauer sein wird, vor allem weil sämt­liche großen, folgenreichen Erfindungen schon getätigt wurden.4 Ihm zufolge sind Smartphones im Vergleich zu Innovationen wie Elektrizität, Wasserversorgung und Autos einfach nicht besonders einflussreich. Der Ökonom Alan Blinder geht sogar noch einen Schritt weiter und bringt die Möglichkeit ins Spiel, dass digitale Technologien wie E-Mails und Smartphones die Produktivität der Menschen möglicherweise verringern. Und angesichts der vielen Stunden, die jeder Mensch durchschnittlich mit seinem Telefon verbringt, hat Blinder sicher nicht ganz unrecht.

Wir zählen uns jedoch nicht zu diesem pessimistischen Lager. Wir sind vielmehr der Meinung, dass die neuen Technologien schon jetzt überall zu Produktivitätszuwächsen führen, aber in den Gesamtdaten noch nicht erkennbar sind. Aufschluss darüber, was die aktu­elle Situation verursacht und wie lange es dauern wird, bevor die Arbeitsproduktivität auch in den Gesamtdaten wieder an Fahrt aufnimmt, lässt sich anhand der Betrachtung von Zeiträumen in der Vergangenheit gewinnen, in denen Innovationen und Arbeitsproduktivität zunahmen.

1 Quelle: Leubsdorf, B., 9. August 2016. „Productivity Slump Threatens Economy’s Long-Term Growth.“ The Wall Street Journal.

2 Quelle: Chien, Y. Morris, P., März 2017. „Slowdown in Productivity: State vs. National Trend.“ Federal Reserve Bank of St Louis.

3 Quelle: The Conference Board Total Economy Database 2018.

4 Gordon, R., 2015. „The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War.“ Princeton, NJ: Princeton University Press.