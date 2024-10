Michael Heise, Chefökonom bei HQ Trust:

„Der heutige Zinssenkungsschritt der EZB war erwartet worden und ist angesichts der schwachen Konjunkturdaten und der rückläufigen Inflation seit der Septembersitzung vertretbar. Der Zinsschritt wird der schwachen Nachfragentwicklung im Euroraum zumindest einen kleinen Impuls geben und kann als eine vorbeugende Maßnahme gegen Rezessionsrisiken gesehen werden.

Ob ein weiterer Zinssenkungsschritt im Dezember folgt, ist allerdings fraglich, denn er hängt entscheidend von den eingehenden Inflationsdaten ab. Der Rückgang der Preissteigerungen im September war vor allem geringeren Energiepreisen zu verdanken. Sollte die Gesamtinflation im November und Dezember wieder ansteigen, was vielfach erwartet wird, wird die EZB die Auswirkungen ihrer bisherigen Maßnahmen erst einmal abwarten. Eine Festlegung auf weitere Zinssenkungen wäre nicht zu empfehlen, da sich Dienstleistungen weiterhin stark verteuern und es bislang keine klaren Anzeichen für deutlich nachlassende Lohnsteigerungen im Euroraum gibt.

Mit der Rücknahme des Einlagensatzes wird sich die Verzinsung der Bankeinlagen für die Privathaushalte weiter reduzieren. Ohne deutliche Vorankündigung weiterer Leitzinssenkungen dürfte der Effekt allerdings moderat sein.“

Jan Viebig, Chief Investment Officer von Oddo BHF:

„Die Zinssenkung der EZB um 0,25 Prozentpunkte ist gerechtfertigt, auch in dieser Höhe. Der Zins für die Einlagefazilität, mit dem die EZB die Geldpolitik steuert, liegt nun bei 3,25 Prozent.

Trotz dieser weiteren Rücknahme der Leitzinsen ist die Geldpolitik der EZB auch weiterhin restriktiv. Der Satz für die Einlagefazilität liegt weiterhin über dem neutralen Zinssatz, zu dem die Geldpolitik weder expansiv noch restriktiv auf die Wirtschaft wirkt. Deshalb werden diesem Zinsschritt voraussichtlich weitere folgen.

Diese Zinssenkung ist besonders durch den Rückgang der Inflation gerechtfertigt. Im September lag die jährliche Inflationsrate im Euroraum bei 1,8 Prozent, nach 2,2 Prozent im August und 4,3 Prozent im September 2023.

Eine größere Zinssenkung hätte Risiken mit sich gebracht, da die Kerninflation im Euroraum weiterhin bei 2,7 Prozent und damit über dem mittelfristigen Inflationsziel der EZB von 2,0 Prozent liegt.

Die Inflationsrisiken, die weiterhin auf der Wirtschaft lasten, sollten nicht unterschätzt werden. Besonders die Energiepreise sind schwer zu prognostizieren und bergen angesichts der zahlreichen geopolitischen Risiken Unwägbarkeiten für die Geldpolitik. Aus diesen Gründen halte ich den datengetriebenen Kurs der EZB für richtig.

Mit dieser Zinssenkung ist die EZB nun schon zum zweiten Mal in diesem Zinszyklus der amerikanischen Notenbank Fed zuvorgekommen. Auch in Zukunft sollte die EZB schneller agieren als die Fed, da die Wirtschaftsdynamik in den USA höher bleibt als im Euroraum.“

William Vaughan, Associate Portfolio Manager bei Brandywine Global, Teil von Franklin Templeton:

„Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen heute gesenkt, was auf eine Kombination aus schwachem Wirtschaftswachstum und niedrigen Inflationsraten zurückzuführen ist. Die jüngsten Indikatoren des Einkaufsmanagerindex (PMIS) spiegeln diese Schwäche wider, wobei viele Sektoren einen Rückgang oder eine Stagnation verzeichnen, was die wichtigsten Herausforderungen für die Region verdeutlicht.

Interessanterweise deutet die jüngste Kreditumfrage der EZB auf einen robusten Kreditimpuls hin, was darauf hindeutet, dass die Banken trotz des langsamen Wirtschaftswachstums bereit sind, mehr Kredite zu vergeben, was Investitionen und Konsum ankurbeln könnte.

Wenn die EZB die Zinssenkung vorantreibt, wird sie wahrscheinlich versuchen, die aktuelle Dynamik zu nutzen, um eine Erholung der Wirtschaftstätigkeit zu unterstützen, auch wenn die Inflation weiterhin ein Problem darstellt. Dieser doppelte Fokus spiegelt den Versuch der Zentralbanken wider, das empfindliche Gleichgewicht zwischen der Förderung des Wachstums und der Kontrolle der Inflation vor einem unvorhersehbaren Hintergrund zu steuern.“

David Zahn, Head of European Fixed Income bei Franklin Templeton:

„Angesichts des langsamen Wachstums in ganz Europa wird die EZB ihren Zinssenkungszyklus bis Mitte 2025 auf unter 2 Prozent fortsetzen. Mit Blick auf den Dezember wird erwartet, dass die EZB die Zinssätze erneut um 25 Basispunkte senkt, um dem langsamen Wirtschaftswachstum und der unter dem Zielwert liegenden Inflation weiterhin entgegenzuwirken.

Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass sich die Inflation gegen Ende 2024 wieder erholen könnte, was die EZB dazu veranlassen könnte, in ihrem Zinssenkungszyklus einen vorsichtigeren Ansatz zu wählen. Dies könnte jedoch als Fehler angesehen werden, da die Inflation 2025 wieder unter das Ziel sinken und Zinssenkungen weiter unterstützen wird. Vor diesem geldpolitischen Hintergrund erscheinen europäische festverzinsliche Wertpapiere attraktiv, da es für einige Zeit eine unterstützende Zentralbank geben dürfte.“

Irina Kurochkina, Portfoliomanagerin bei Aegon AM:

„Der neue Zinssenkungszyklus ist bemerkenswert, da die Zentralbanken von einem sehr hohen Niveau ausgehen, das mit dem Niveau vor der Finanzkrise von 2007 vergleichbar ist. Dies könnte den Entscheidungsträgern bei Bedarf mehr Spielraum für tiefere Zinssenkungen geben, aber auch zu mehr Unsicherheit auf dem Zinsmarkt führen, da die Preisgestaltung für den Endzinssatz volatiler wird.

Die Zeit wird zeigen, ob es sich bei diesem Zyklus nur um eine „Normalisierung“ handelt und es den Zentralbanken gelingen wird, zu neutralen Zinssätzen zurückzukehren, ohne dass es zu einer größeren Konjunkturabschwächung kommt. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass dieser Zinssenkungszyklus der Beginn eines Wettlaufs zur Rettung der Wirtschaft ist, die durch die extrem schnellen und steilen Zinserhöhungen, die 2022 begannen, beschädigt wurde. Uneinheitliche Signale oder eine mangelnde klare Kommunikation der Zentralbanken können ihrer Glaubwürdigkeit bei der Unterstützung der Wirtschaft und der Begrenzung der Marktvolatilität schaden. Ein stabiler und vorhersehbarer Pfad der Zinssenkungen wird der EZB helfen, rechtzeitig zu handeln, falls sich die europäische Wirtschaft in naher Zukunft weiter abschwächt. In diesem Wettlauf der Zentralbanken ist die EZB in der Lage, ihr Mandat zu erfüllen.“

Jim Gott, Head of Asset Surveillance, Mount Street:

„Die heutige Entscheidung war angesichts der stagnierenden europäischen Wirtschaft und der sinkenden Inflation erwartet worden. Deutschland, das wirtschaftliche Kraftzentrum des Kontinents, hat eindeutig zu kämpfen, während sich Länder wie Spanien und Italien als widerstandsfähiger erwiesen haben. Diese Verschiebung zeigt sich in der Zunahme der gewerblichen Immobilientransaktionen in Südeuropa, die eine völlige Umkehrung gegenüber 2012 darstellt.

In der Eurozone besteht nach wie vor ein großes wirtschaftliches Ungleichgewicht – das deutsche BIP-Wachstum bleibt hinter dem anderer großer europäischer Volkswirtschaften zurück, während der Schuldenstand ebenfalls niedriger ist –, was für die EZB weiterhin eine Herausforderung darstellt. Während die gesamte Eurozone von der heutigen Zinssenkung profitieren wird, dürften die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft minimal sein.“

Ben Nichols, Geschäftsführer bei RAW Capital Partners:

„Die Europäische Zentralbank hat schon seit einigen Wochen signalisiert, dass eine weitere Zinssenkung bevorsteht, so dass die Ankündigung wahrscheinlich keine große Marktreaktion auslösen wird. Da die Inflation in der Eurozone im September auf 1,8 Prozent gesunken ist, scheinen die Entscheidungsträger die Entwicklung der europäischen Wirtschaft optimistisch einzuschätzen, auch wenn die Inflation im vierten Quartal aufgrund von Basiseffekten aus dem starken Rückgang der Energiepreise im vergangenen Jahr wieder ansteigen könnte.

Die Zuversicht der EZB, den Leitzins erneut zu senken, und die Signale für eine weitere mögliche Senkung im Dezember könnten für die Anleger weltweit als Katalysator für mehr Investitionen wirken. Die Kreditkosten sinken, so dass wir in den kommenden Monaten ein stärkeres Wirtschaftswachstum sehen könnten, was wiederum die Attraktivität europäischer Vermögenswerte erhöhen könnte. Die Anleger sollten sich jedoch der möglichen Marktvolatilität bewusst sein, wenn die EZB die Zinssätze aggressiver senkt als andere große Zentralbanken wie die Federal Reserve und die Bank of England (BoE). Die nächste Abstimmung der BoE über die Zinssätze findet am 7. November statt, so dass dies ein wichtiges Ereignis sein wird, das es zu verfolgen gilt.

Kurzfristig könnten die Märkte angesichts der zunehmenden Diskrepanz in der Zinspolitik unsicherer werden, insbesondere wenn sich die geopolitischen Spannungen in den kommenden Wochen und Monaten verschärfen. Daher ist es wichtig, dass die Anleger auf Flexibilität und Diversifizierung setzen, um mögliche Risiken für ihre Portfolios zu minimieren.“

Tomasz Wieladek, Chefvolkswirt für Europa bei T. Rowe Price:

„Die EZB hat heute die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt, wie von den Finanzmärkten und Ökonomen allgemein erwartet. Die in der Erklärung verwendete Sprache war ausgewogener als von den Märkten erwartet. Die EZB spricht zwar von einem schwächeren Wachstum, räumt aber gleichzeitig ein, dass die Inflation im Inland weiterhin hoch ist und die Löhne stark steigen.

Es gibt auch keine Vorgaben für künftige Zinssenkungen, und die EZB beharrt auf Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung. Diese ausgewogene Sprache signalisiert, dass die EZB sich alle Optionen offen halten will. Es ist auch ein Signal, dass politische Ereignisse und Daten die Reaktion der EZB im Dezember bestimmen werden.

Führt beispielsweise die Androhung von US-Zöllen zu deutlich schwächeren Konjunkturumfragen im Euroraum, die den Eindruck verstärken, dass der Euroraum rasch in eine Rezession abrutscht, könnte die EZB die Zinsen auf einer der nächsten Sitzungen um 50 Basispunkte senken. Sollte sich hingegen die US-Zollpolitik gegenüber europäischen Waren nicht ändern, könnte ein Wiedererstarken des Vertrauens und stärkere Konjunkturumfragen die EZB veranlassen, wieder zu schrittweisen Zinssenkungen überzugehen. In Anbetracht dieser erheblichen Risiken für die kommenden Monate sollte die heutige Zinssenkung als eine Art Sicherheitssenkung interpretiert werden.“

Peter Axmann, Leiter Immobilienkunden, Hamburg Commercial Bank:

„Die heutige Zinsentscheidung der EZB war nach dem weiteren Rückgang der Inflation unter die wichtige Zwei-Prozent-Marke allgemein erwartet worden und ist im aktuellen Zinsniveau für die langen Laufzeiten bereits eingepreist. Da wir immer noch eine inverse Zinsstrukturkurve haben, ist am langen Ende nicht mit einer signifikanten Verbilligung zu rechnen. Ein leichter Rückgang von bis zu 0,25 Prozentpunkten ist aber bis Jahresende noch drin.“

Felix Schindler, Head of Research & Strategy, HIH Invest:

„Mit der erwarteten Leitzinssenkung um 25 Basispunkte bleibt die EZB ihrem Kurs treu und reflektiert damit auch die nachlassende Inflationsdynamik sowie das schwache konjunkturelle Umfeld – die weiterhin zu hohe Kerninflation dürfte aber im Fokus bleiben. Die erneute Zinssenkung trägt auch zur weiteren Normalisierung der Zinsstrukturkurve bei und reduziert die Kosten für variable Finanzierungen, was für weitere positive Impulse an den Immobilienmärkten sorgen dürfte. Das Niveau der langfristigen Kapitalmarktrenditen ist in den letzten Monaten bereits deutlich zurückgekommen und dürfte Immobilieninvestments mit Blick auf die Asset-Allokation zusätzlich unterstützen.“

Francesco Fedele, Geschäftsführer von BF Direkt:

„Traditionell ist die EZB mit dem Vorwurf konfrontiert, sie reagiere nicht rechtzeitig. Das gilt gleichermaßen für Zinserhöhungen wie für Zinssenkungen. Aber wenn es darum geht, den Kampf gegen die Inflation zu beenden, sollte die EZB im Zweifelsfall besser zu spät als zu früh dran sein. Eine vorschnelle Leitzinssenkung kann bewirken, dass der Markt nicht an eine entschiedene Bekämpfung der Inflation glaubt. Das würde eine Erhöhung der langfristigen Zinsen bewirken. Für den Immobilienmarkt sind in erster Linie die Zinsen von zehnjährigen Finanzierungen wichtig. Der Markt braucht das Vertrauen, dass die EZB die Inflation konsequent genug eindämmt – trotz der erneuten Leitzinssenkung.“

Sascha Nöske, Vorstandsvorsitzender, Strategis:

„Der Transaktionsmarkt hat aktuell ein vergleichsweise geringes Volumen, da Angebots- und Nachfragepreise häufig noch zu weit auseinander liegen. Der Zins ist eine wesentliche Brücke, diese Schlucht zu überwinden. Daher ist die erneute Zinssenkung der EZB ein wichtiger Schritt für mehr Dynamik auf dem Wohnimmobilienmarkt und wird insbesondere bei privaten Wohnungs- und Eigenheimkäufern zu positiven Effekten führen.“

Robert Greil, Chefstratege bei Merck Finck:

„Während der EZB-Rat noch im September recht zurückhaltend argumentiert hatte, drückt er mit der erneuten, mittlerweile dritten Leitzinssenkung um 25 Basispunkte aufs Gaspedal. Er nimmt Abschied von einem quartalsweisen Senkungsrhythmus, der mit der Anpassung der Wachstums- und Inflationsprognosen der EZB einhergeht, und geht unseres Erachtens erst einmal zu laufenden Leitzinssenkungen bei den Treffen über.

Die fortgeschrittene Inflationsnormalisierung und der weiterhin schwache Konjunkturtrend in der Eurozone liefern die Grundlage für diese Entscheidung. Im September ist die Inflationsrate weiter gesunken (von 2,2 Prozent auf 1,7 Prozent) und unterschritt damit erstmals wieder das mittelfristige 2-Prozent-Ziel der EZB. Die Wachstumsaussichten hingegen haben sich eingetrübt.

Wir rechnen deshalb auch bei den drei nächsten EZB-Treffen – im Dezember, Januar und März – mit weiteren Zinsschritten um jeweils ein Viertelprozent nach unten und im weiteren Jahresverlauf 2025 noch mit weiteren zwei Senkungen, was den Einlagensatz von heute 3,25 Prozent bis Ende 2025 auf 2,0 Prozent bringen würde.

Allerdings bezweifeln wir, ob dies den ersehnten Rückenwind für die darbende deutsche Wirtschaft liefern wird. Zwar würde ein Gleichschritt mit der Fed dazu beitragen, dass der Euro nicht gegenüber dem Dollar aufwertet und die Exporte erschwert. Allerdings rechnen wir von der aktuellen deutschen Regierung kaum noch mit größeren wachstumsfördernden Maßnahmen – und selbst wenn die nächste Regierung nach der für 28. September 2025 angesetzten Bundestagswahl etwas Signifikantes in diese Richtung beschließen sollte, wird es kaum vor 2026 eine echte Wirkung haben. Und da zudem Leitzinssenkungen verzögert wirken, sehen wir für dieses und auch nächstes Jahr so gut wie kein Wachstum in Deutschland. Für eine echte Wachstumswende 2025 in Deutschland kommen die – jetzt auch entschlosseneren EZB-Zinssenkungen – wohl zu spät.“

Birgit Henseler, Analystin der DZ Bank:

„Die EZB hat den Leitzins wie angekündigt gesenkt. Der Einlagensatz wurde von 3,50 auf 3,25 Prozent herabgesetzt. Begründet wurde der Zinsschritt mit dem wachsenden Vertrauen in den Disinflationsprozess und der jüngsten Eintrübung der Konjunkturindikatoren.

Einen Ausblick auf den künftigen geldpolitischen Kurs bleibt die Notenbank jedoch schuldig – die Märkte warten also weiter vergeblich auf Hinweise zum weiteren Tempo und zum Ende des Zinssenkungszyklus. Die Sorgen um einen zu hohen Lohndruck und damit eine nur langsam sinkende Kerninflationsrate scheinen im EZB-Rat noch nicht ganz überwunden. Das dürfte die Notenbank zwar nicht davon abhalten, die Leitzinsen im Dezember erneut zu senken. Es spricht aber dafür, dass die Notenbank im kommenden Jahr nur noch vierteljährliche Zinssenkungen anstrebt.“

Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts:

„Angesichts sinkender Inflation und schwacher Konjunktur, insbesondere in Deutschland, aber auch im Euroraum insgesamt, ist die Senkung des Leitzinses der EZB gut begründet. Dennoch gibt es bei der Inflation auch Aufwärtsrisiken, vor allem bei den Dienstleistern. Deshalb ist es richtig, sich nicht auf weitere Zinssenkungen festzulegen.“

Klaus Bauknecht, Chefvolkswirt der IKB Deutsche Industriebank:

„Die EZB hatte es bereits in ihrer letzten Sitzung angedeutet, und die Wirtschaftsdaten bestätigen es zunehmend: Das Pendel ist von Inflations- zu Konjunkturrisiken umgeschlagen. Denn auch wenn Lohnerhöhungen immer noch auf einen gewissen Kostendruck hindeuten: Die Konjunkturlage – allen voran die Nachrichten aus Deutschland – signalisieren eher Druck auf Gewinnmargen als Spielräume für Preiserhöhungen. Die Zweitrundeneffekte durch die Lohnentwicklung sollten demnach überschaubar bleiben bzw. keinen sich selbst verstärkenden Prozess mit der Inflationsdynamik bilden. Dies gilt für die Euro-Zone insgesamt.

Europäische sowie globale zyklische Entwicklungen sprechen für weitere Zinssenkungen. Die europäische Notenbank hat bereits im September ihre Konjunkturprognosen für die Euro-Zone abwärts revidiert und erwartet aktuell ein BIP-Wachstum von 0,8 Prozent in diesem und 1,3 Prozent im kommenden Jahr. Diese Prognosen deuten auf keine Gefahr einer Überhitzung und somit einer eskalierenden Lohnspirale hin.

Zudem übt ein sich eintrübendes globales Konjunkturbild Druck auf die Rohstoffmärkte aus. Denn weder der Ausblick für die USA noch für China kann aktuell überzeugen. Im Gegenteil: Die IKB geht weiterhin von einer Abkühlung der US-Wirtschaft aus, was für eine weitere Zinssenkung der Fed noch in diesem Jahr spricht.

Diese Entwicklung wird begleitet durch strukturelle Anpassungen, allen voran die zunehmende Spaltung der weltweiten Wirtschaftsbeziehungen. Dies gilt vor allem gegenüber China. Die Folge ist ein sich ausweitender Protektionismus und erhöhte Staatseinmischungen. Dadurch sinkt das globale Potenzialwachstum, was für Inflationsdruck und damit einem höheren Gleichgewichtszinssatz sorgen könnte. Allerdings wird ein eskalierender Protektionismus und geopolitische Spannungen auch mit einer generellen Stimmungseintrübung einhergehen, was die Konjunktur belasten wird. So ist infolge von Deglobalisierungskräften zwar von einem grundsätzlich höheren Zinssatz auszugehen. Die konjunkturellen Folgen sollten den Einfluss jedoch dämpfen, zumindest kurzfristig.

Doch wo liegt das neutrale Zinsniveau? Nach der Corona-Pandemie wurde der reale Gleichgewichtszinssatz deutlich unter 2 Prozent gesehen. Inzwischen deuten Schätzungen auf ein inflationsbereinigtes Niveau von um oder über 0 Prozent hin. Bei einem Inflationsziel von 2 Prozent läge also das geldpolitisch neutrale Zinsniveau aktuell zwischen 2,0 Prozent und 2,5 Prozent. Ohne eine spürbare konjunkturelle Eintrübung ist deshalb auch kaum zu erwarten, dass Bundrenditen unter 2,0 Prozent fallen. Im Gegenteil, da die Zinskurve weiterhin invers ist, besteht eher die Gefahr, ein Zögern der EZB könnte dem langen Ende Auftrieb geben.

Aktuell ist der Einlagenzinssatz der EZB weit von seinem neutralen Niveau entfernt. So gibt es angesichts der aktuellen Konjunktur- und Inflationsprognosen wenig Zweifel an der Notwendigkeit, weitere Zinssenkungen vorzunehmen. Trübt sich zudem der Konjunkturausblick weiter ein, was aktuell wahrscheinlicher erscheint als positive Überraschungen, könnte sich die Geldpolitik im Jahr 2025 sogar expansiv ausrichten. Der Leitzins wäre dann niedriger als der Gleichgewichtszinssatz.

So gibt es aktuell wenig Zweifel daran, dass die EZB ihren Normalisierungsprozess fortführen und Zinsen in 25 bp-Schritten senken sollte – zumindest bis ein Niveau von 2,5 Prozent erreicht ist. Eine Inflationsprognose der EZB für 2025 von 2,2 Prozent ändert daran wenig. Die Inflationsprognose ist konsistent mit dem Inflationsziel und signalisiert die Notwendigkeit eines geldpolitisch neutralen Zinsniveaus. Zudem erachtet die IKB es durchaus für möglich, dass die Inflationsrate im Jahr 2025 unter dem Ziel von 2 Prozent liegen könnte.“

Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz:

„Auf ihrer heutigen Sitzung hat die EZB ihren Leitzins (Einlagensatz) wie erwartet erneut um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent gesenkt. Auch der Hauptrefinanzierungssatz, zudem sich Banken laufend mit Liquidität bei der Notenbank versorgen können, wurde um 25 Basispunkte auf 3,40 Prozent gesenkt. EZB-Präsidentin Lagarde hat auf der Pressekonferenz betont, dass sich der Disinflationstrend zuletzt fortgesetzt hat und sogar etwas rascher ausgefallen ist als erwartet. Der EZB-Rat sieht eine Erreichung des 2-Prozent-Ziels nun etwas früher im kommenden Jahr als bisher.

Deshalb und angesichts der zuletzt schwächeren Konjunkturdaten hat der EZB-Rat auf der Sitzung auch einen größeren Zinsschritt um 50 Basispunkte diskutiert. Da die Inflation in den kommenden Monaten aufgrund von Sondereffekten zunächst aber wieder etwas steigen dürfte und der inländische Lohn- und Preisdruck nach wie vor relativ hoch ist, hat sich der Rat aber einstimmig für eine ,normale' Zinssenkung entschieden. Eine weitere Zinssenkung bereits im Dezember erscheint aus heutiger Sicht dennoch wahrscheinlich. Denn die Finanzierungskonditionen sind aus Sicht der EZB weiter restriktiv, und die Dynamik von Konsum und Investitionen bleibt schwach.

Die EZB wird ihren Zinssenkungskurs fortsetzen. Im kommenden Jahr sollte sie auf quartalsweise Senkungen einschwenken und die Zinsen in Richtung der Landezone im Bereich von 2 bis 2,5 Prozent steuern. Ein solcher Kurs ist angebracht, solange die Wirtschaft im Euro-Raum nicht in die Rezession rutscht und die Inflation in der Nähe der aktuellen Werte verbleibt. Am Finanzmarkt rechnen Investoren mit einem noch etwas rascheren Zinssenkungskurs. Gleichzeitig sind die Konjunktur- und Gewinnerwartungen für 2025 relativ optimistisch. Anleger sollten sich dieser Diskrepanz bewusst sein.“

Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender Main Sky Asset Management:

„Die EZB hat heute wie erwartet auf die nachlassende Inflation und die zunehmenden Wachstumsrisiken reagiert und alle Schlüsselzinsen um 25 Basispunkte gesenkt.

Zweifelsohne ist die heutige Senkung das Mindeste, was die EZB tun konnte und musste, um die Geldpolitik in der Eurozone näher an den neutralen Bereich heranzubringen.

Spannend wird es nun im Dezember, da die EZB dann ihre Wachstums- und Inflationsprognosen für 2025 deutlich nach unten wird revidieren müssen. Die Inflationsprognose dürfte unter das Ziel von zwei Prozent fallen und für die Wachstumsprognose steht vermutlich eine dramatische Revision von 1,3 auf deutlich unter ein Prozent an.

Diese Revisionen werden dann deutlich machen, dass die Geldpolitik in keinem Falle mehr restriktiv – sondern vielmehr expansiv – sein sollte und damit spräche alles für eine Zinssenkung im Dezember von 50 Basispunkten. Es ist aber zu bezweifeln, dass die EZB den Mut dazu aufbringen wird.“

Jörg Krämer, Chef-Ökonom bei der Commerzbank:

„Die EZB hat ihre Leitzinsen heute wie erwartet nur fünf Wochen nach dem letzten Zinsschritt erneut gesenkt. Die zuletzt schwächeren konjunkturellen Frühindikatoren, der energiebedingte Rückgang der Inflation und das große Übergewicht der Tauben im EZB-Rat lassen es als ziemlich sicher erscheinen, dass die EZB ihre Geldpolitik auf der nächsten Sitzung im Dezember erneut lockern wird, auch wenn das höhere Zinssenkungstempo mit Blick auf die stark steigenden Löhne riskant ist.“

Ulrike Kastens, Volkwirtin Europa, DWS:

„Die Europäische Zentralbank hat heute den Einlagensatz um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent gesenkt. Nach Meinung der EZB setzt sich der Disinflationsprozess weiter fort. Gleichzeitig betonte EZB-Präsidentin Lagarde, dass sich die Konjunkturerwartungen weiter eintrüben. Insofern war es richtig, heute zu handeln. Wie erwartet gab es keine Änderungen in der geldpolitischen Kommunikation: Es bleibt bei der Datenabhängigkeit. Entscheidungen werden von Sitzung zu Sitzung gefällt, ohne jegliche Vorfestlegung auf einen Zinspfad. Letzteres stellte Lagarde in der Pressekonferenz nochmals klar.

Obwohl keine neuen Projektionen zur Verfügung standen, ist unser Eindruck, dass mehr Zuversicht hinsichtlich des Erreichens des Inflationsziels im Laufe des Jahres 2025 besteht. Auch die gesamte Beurteilung der konjunkturellen Situation fiel nochmals schwächer als im September aus. Die Risiken für die Konjunktur sind zudem weiter abwärtsgerichtet, eine Rezession wird aber nicht erwartet. Hinzu kommt der Hinweis auf restriktive Finanzierungsbedingungen. In realer Rechnung sind die Leitzinsen heute sogar restriktiver als im September 2023, zum Zeitpunkt der letzten Zinsanhebung.

Obwohl die EZB die Datenabhängigkeit weiter betont, ist unserer Meinung nach der Weg frei für weitere deutliche Zinssenkungen in den kommenden Monaten, zumal die Diskussion um die Schwäche der Konjunktur bis zur nächsten EZB-Sitzung im Dezember weiter an Fahrt gewinnen wird. Für uns ist der nächste Zinsschritt im Dezember 2024 gesetzt.“

Christian Lips, Chefvolkswirt bei Nord LB:

„Die Europäische Zentralbank hat auf ihrer Oktobersitzung wie erwartet ihre Leitzinsen gesenkt. Mit der dritten Zinssenkung in diesem Jahr und der zweiten in Folge haben die Währungshüter ihre Geldpolitik weiter gelockert und zugleich das Lockerungstempo etwas erhöht. Der maßgebliche Einlagefazilitätensatz wurde um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent gesenkt, im gleichen Ausmaß wurden der Hauptrefinanzierungssatz sowie der Spitzenrefinanzierungssatz heruntergenommen. Die Entscheidung bei der heutigen Sitzung in Slowenien fiel nach Angaben von EZB-Präsidentin Lagarde einstimmig.

Die Märkte und befragte Volkswirte hatten mit dem heutigen Schritt gerechnet. Einige Beobachter mögen zwar bereits für heute mit einer stärkeren Anpassung des Wordings im Statement gerechnet haben. Tatsächlich bleibt die EZB jedoch bei ihrem datenabhängigen Ansatz, wonach Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung auf Basis der hereinkommenden Daten getroffen werden. Folgerichtig legt sich der EZB-Rat auch weiterhin nicht auf einen vordefinierten Zinspfad fest.

Allerdings sind einzelne Formulierungen zum Inflationsausblick und der Konjunkturentwicklung schon als eine dovishe Anpassung zu werten. EZB-Präsidentin Lagarde verwies auf der Pressekonferenz insbesondere auf die Abschwächungssignale der Stimmungsindikatoren, während der jüngste Rückprall der Industrieproduktion mit Verweis auf den volatilen Verlauf über die Sommermonate relativiert wurde.

Auch der neu aufgenommene Hinweis im Statement auf eine ,aktualisierte Beurteilung der Inflationsaussichten' spricht recht klar für eine anstehende Abwärtsrevision der Projektionen bei der im Dezember anstehenden letzten Sitzung der EZB in diesem Jahr. Auf dieser Basis ist mit einer weiteren Zinssenkung auf der kommenden Sitzung zu rechnen, so dass die EZB nun zügiger als ursprünglich gedacht den Bereich der restriktiven Geldpolitik verlassen wird. Entsprechend dürfte auch das Statement im Dezember graduell angepasst werden, insbesondere beim Hinweis auf das restriktive Zinsniveau.

Mit der zweiten Zinssenkung in Folge trägt die EZB sowohl der stärker als erwartet gesunkenen Inflation als auch den Signalen für eine Konjunkturabkühlung Rechnung. Angesichts des Absinkens der Inflationsrate auf 1,7 Prozent Y/Y im September bei gleichzeitiger Eintrübung der Wirtschaftsstimmung ist die maßvolle Beschleunigung des Lockerungstempos angemessen. Die Inflationsaussichten werden inzwischen spürbar durch die konjunkturelle Schwäche im Euroraum beeinflusst und den Währungshütern zufolge verläuft der Disinflationsprozess sehr gut nach Plan.

Noch bei der Septembersitzung war eine Zinssenkung für Oktober eher nicht erwartet worden. Mit der heutigen Entscheidung beugt sich die EZB aber nicht einem etwaigen Marktdruck, die Währungshüter reagieren vielmehr auf die überraschenden Inflations- und Konjunkturdaten in den letzten Wochen. Dies entspricht somit im besten Sinne dem datenabhängigen Ansatz des EZB-Rats. Alles andere als eine Zinssenkung im Oktober hätte erhebliche Zweifel an diesem Prinzip genährt.“

Morgane Delledonne, Head of Investment Strategy bei Global X:

„Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, den Einlagenzins um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent zu senken, spiegelt ihre vorsichtige Haltung angesichts der anhaltenden Kerninflation wider. Die Währungshüter gaben keine klaren Prognosen zu künftigen geldpolitischen Entscheidungen ab. Daher gehen wir davon aus, dass die EZB Zinssenkungen bis Anfang 2025 aussetzen könnte, da sie die Inflationsdynamik und den Lohndruck beobachtet.

Kurzfristig ist mit einem Anstieg der Inflation zu rechnen. Daher könnte die EZB eine abwartende Haltung einnehmen, bevor sie die Zinssenkungen wieder aufnimmt. Dies dürfte erst geschehen, sobald die Inflation einen fortgesetzten Abwärtstrend aufweist und die Lohninflation nachlässt. Die Märkte bleiben vorerst stabil.“

Konstantin Veit, Portfolio-Manager und Leiter der European Rates- und Short-Term Desks bei Pimco:

„Wie erwartet hat die EZB den Zinssatz für die Einlagefazilität um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent gesenkt, ohne sich dabei auf einen festen weiteren Zinspfad festzulegen.

Das makroökonomische Umfeld ist etwas schwächer als zuvor erwartet und Risikomanagement scheint eine wichtige Rolle in den Überlegungen der EZB gespielt zu haben. Aufwärtsgerichtete Rückschläge bei der Inflationsentwicklung könnten durch ein langsameres Tempo bei den Zinssenkungen aufgefangen werden. Der heutige Zinsschritt bietet hingegen zusätzlichen Schutz vor Abwärtsrisiken.

Vor dem Hintergrund der nach wie vor hohen Binneninflation – hauptsächlich getrieben vom anhaltenden Preisdruck im Dienstleistungssektor – wird die Geldpolitik vorerst restriktiv bleiben. Die Datenlage in den kommenden Monaten wird das Tempo der weiteren Lockerung bestimmen.