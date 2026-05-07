Wer bei Onlyfans arbeiten will, muss einen ungewöhnlichen Test bestehen. Keily Blair, Chefin der Plattform, stellt in jedem Vorstellungsgespräch dieselbe Frage, wie sie jüngst auf der Marketing-Messe OMR erzählte: Wie erklärst du deiner Großmutter, wo du jetzt arbeitest? Wer keine überzeugende Antwort hat, bekommt den Job nicht. Blair selbst hat die Antwort verinnerlicht – sie lautet: Das Unternehmen bezahlt Millionen von Menschen dafür, was sie ohnehin tun würden.



Das klingt nach einer netten Unternehmensphilosophie. Die Zahlen dahinter klingen nach etwas anderem: rund 40 Festangestellte, 1,4 Milliarden US-Dollar Umsatz, 683 Millionen Dollar Vorsteuergewinn. Onlyfans ist das profitabelste Medienprojekt des Internets, das kaum jemand ernst nimmt – und das genau deshalb funktioniert.

Revolution des Bezahlknopfs

Es begann 2016 in London mit 10.000 Pfund Startkapital, geliehen vom Vater. Tim Stokely, Gründer und Sohn eines ehemaligen Investmentbankers, hatte zuvor bereits zwei kleinere Plattformen betrieben, ohne nennenswerte Resonanz zu erzielen. Die Idee hinter Onlyfans war technisch simpel, konzeptuell radikal: ein Bezahlknopf, direkt zwischen Creator und Fan. Kein Algorithmus, der Aufmerksamkeit abzieht. Keine Werbung, die den Nutzer zur Ware macht. Nur ein Abonnement, das Exklusivität kauft.

Das Dogma der Branche lautete damals: Content will be free. Instagram, Youtube und Twitter hatten es zur Geschäftsgrundlage erhoben, Werbeeinnahmen gegen kostenlose Inhalte zu tauschen und Nutzer so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. Stokely wettete dagegen. Er wettete darauf, dass Fans für direkten Zugang zu ihren Idolen bezahlen würden – nicht für Massenware, sondern für Nähe. Der erste Moment, der alles veränderte, kam 2017, als Onlyfans das anfängliche Verbot expliziter Inhalte aufhob. Erwachsenenunterhaltungs-Creator, die auf anderen Plattformen gesperrt, schattengebannt oder demonetarisiert wurden, fanden in Onlyfans eine ökonomische Heimat. Sie kamen mit ihren Fans. Und sie kamen schnell.

Blair, die heute das Unternehmen führt, erklärt diesen Effekt nüchtern: „Die Produzenten von Erwachseneninhalten sind wirklich sehr, sehr clever und setzen neue Technologien schnell ein – oft, weil ihnen der Zugang zu traditionelleren Kanälen verwehrt ist.“ Wer von allen anderen Plattformen ausgeschlossen wird, wird eben erfinderisch.

Keily Blair und Andrea Petkovic beim OMR Festival 2026 in den Messehallen | Bildquelle: Imago Images / Future Image

Geld folgt den Creatorn

Das Erlösmodell ist von demonstrativer Schlichtheit: Onlyfans behält 20 Prozent jeder Transaktion auf der Plattform, 80 Prozent gehen an die Creator. Dieser Split gilt für jeden, vom Newcomer mit einem Dutzend Abonnenten bis zur Topverdienerin mit Millioneneinnahmen. Kein Mindest-Follower-Schwellenwert, keine Staffelung, keine Verhandlung. „Auf der Plattform kann man vom ersten Tag an Geld verdienen“, sagt Blair. Ob das realistisch ist, hängt vom mitgebrachten Publikum ab – wer ohne Fangemeinde startet, startet ins Leere.

Die finanziellen Konsequenzen dieses Modells sind schwer zu übertreffen. Im Geschäftsjahr 2024 verarbeitete Onlyfans 7,22 Milliarden Dollar an Fan-Ausgaben; davon verblieben 1,41 Milliarden Dollar als Nettoumsatz auf der Plattformseite, laut Geschäftsbericht von Fenix International Limited, der Muttergesellschaft. Der Vorsteuergewinn lag bei 683,6 Millionen Dollar – eine Nettomarge von rund 37 Prozent, die börsennotierte Technologiekonzerne regelmäßig schlechter aussehen lässt. An die Creator hat Onlyfans seit Gründung insgesamt über 25 Milliarden Dollar ausgezahlt. Blair nennt diese Zahl auf jeder Bühne. Denn sie ist der stärkste Konter gegen das Stigma: „Für jeden Dollar, den wir verdienen, verdienen die Urheber vier.“

Die Wachstumskurve folgt einem Covid-Beschleuniger, der längst nicht abgeebbt ist. 2019 lag der Bruttoumsatz noch bei 270 Millionen Dollar; bis 2021 war er auf 4,8 Milliarden explodiert. Seitdem wächst die Plattform stabiler, aber kontinuierlich. Rund 4 Millionen Creator bedienen aktuell 377 Millionen registrierte Nutzer. Das Verhältnis ist bewusst unausgewogen: Die Plattform lebt von konzentrierter Zahlungsbereitschaft, nicht von breiter Masse. Hinzu kommt, dass Tips und Pay-per-View-Nachrichten laut Marktanalysen im Jahr 2025 bereits 67 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachten – ein Zeichen dafür, dass die Plattform längst keine passive Abo-Maschine mehr ist, sondern eine interaktive Dienstleistungsökonomie.

So entwickelte sich der Bruttoumsatz bei Onlyfans | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Eine Firma ohne mittleres Management

Die eigentliche Kuriosität liegt im Maschinenraum. Onlyfans beschäftigt rund 40 festangestellte Mitarbeiter – bei 1,4 Milliarden Dollar Umsatz ergibt das eine Produktivität von mehr als 31 Millionen Dollar pro Kopf, eine Kennzahl, für die selbst in der Technologiebranche kaum eine gute Vergleichsgröße existiert. Blair nennt die Struktur „dumbbell“, also „Hantel“: auf der einen Seite hochspezialisierte Seniorexperten, auf der anderen junge, hungrige Talente – und dazwischen keine mittlere Managementebene, die Entscheidungen verlangsamt und Karrierewege verbaut.

„Was machst du denn den ganzen Tag? Führst du nur Einzelgespräche mit deinen direkten Untergebenen?“ – das ist Blairs Frage an jeden, der in traditionellen Hierarchien denkt. Flankiert wird der Kernstab von Hunderten externen Dienstleistern und Agenturen; etwa 80 Prozent dieser erweiterten Belegschaft arbeiten ausschließlich in der Content-Moderation. Das ist kein Zufall: Wer keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in privaten Nachrichten betreibt – eine bewusste Designentscheidung, die Blair damit begründet, dass nur so wirksame Moderation möglich sei –, muss diesen Vorteil auch nutzen. Jedes auf der Plattform veröffentlichte Stück Inhalt wird von Menschen geprüft. Ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Regulatoren, das zunehmend an Wert gewinnt.

Der Stigmarabatt

Hier liegt das zentrale Paradoxon von Onlyfans im Jahr 2026. Ein Unternehmen mit 684 Millionen Dollar Vorsteuergewinn und 37 Prozent Nettomarge würde in nahezu jedem anderen Sektor mit dem Zehn- bis Fünfzehnfachen des Jahresgewinns bewertet. Laut Analysen des European Business Magazine käme Onlyfans dann auf 10 bis 15 Milliarden Dollar. Tatsächlich verhandelt das Unternehmen derzeit mit der in San Francisco ansässigen Investmentfirma Architect Capital über den Verkauf einer 60-prozentigen Beteiligung – auf Basis einer Bewertung von rund 5,5 Milliarden Dollar. Die Differenz zum Marktstandard trägt einen Namen: Reputational Discount.

Viele Großbanken und Pensionsfonds schließen eine Beteiligung an Onlyfans aus eigenen ESG-Richtlinien heraus aus. Hinzu kommt das sogenannte Debanking-Risiko: Visa und Mastercard haben in der Vergangenheit unter politischem Druck ihre Zusammenarbeit mit Plattformen für Erwachsenenunterhaltung eingeschränkt oder beendet. Onlyfans kennt dieses Risiko aus eigener Erfahrung – 2021 kündigte das Unternehmen nach Druck der Zahlungsdienstleister kurzfristig an, explizite Inhalte zu verbannen, ruderte innerhalb von Tagen zurück. Die Narbe sitzt.

Architect Capital, geführt von James Sagan, will die Infrastruktur der Plattform ausbauen und sie zu einem breiteren Fintech-Ökosystem entwickeln, das auch Creator mit schlechtem Bankzugang besser versorgt. Sollte der Deal zu den kolportierten Konditionen zustande kommen – 3,5 Milliarden Dollar Eigenkapital, 2 Milliarden Dollar Schulden –, wäre es einer der bedeutendsten Exits in der Geschichte der Creator Economy. Für die Verkäuferseite wäre es gleichzeitig der Beweis, dass der Stigmaabschlag auch mit dem besten Investmentargument nicht vollständig aufzulösen ist.

Onlyfans nach Radvinsky

Am 23. März 2026 starb Leonid Radvinsky, 43 Jahre alt, ukrainisch-amerikanischer Unternehmer und Mehrheitseigentümer von Onlyfans. Radvinsky hatte die Plattform 2018 übernommen, zunächst 75 Prozent der Muttergesellschaft Fenix International Limited erworben und später die vollständige Kontrolle übernommen. Zwischen 2020 und 2024 flossen ihm Dividenden von insgesamt mehr als 1,3 Milliarden Dollar zu. Angesichts seiner sich verschlechternden Gesundheit hatte er seine Anteile noch rechtzeitig in einen Trust überführt. Die Kontinuität des Unternehmens war damit formal gesichert; die strategische Lücke bleibt.

Onlyfans hat sich in zehn Jahren rasant entwickelt. | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Blair beschreibt Radvinsky auf der OMR-Bühne als „Freund und Mentor“, den sie vermisse. Er sei krank gewesen, man habe sich vorbereitet. Emotionale Nüchternheit als Managerprinzip. Jetzt liegt das Unternehmen formell bei seiner Witwe Yekaterina Chudnovsky, einer Juristin und Philanthropin, die öffentlich wenig Berührungspunkte mit dem Kerngeschäft hat. Wie ein Trust ein Unternehmen durch eine komplexe Milliardentransaktion führt, während gleichzeitig regulatorischer Druck aus Washington und Brüssel zunimmt, ist eine Frage, auf die bislang niemand eine öffentliche Antwort gegeben hat.

Die Wettbewerbsfront verschärft sich parallel. Passes.com bietet einen 90/10-Split und integrierte KI-Tools für das Fan-Management; Fansly und Fanvue drängen mit algorithmischer Entdeckungsfunktion auf den Markt. Onlyfans besitzt keinen nativen Entdeckungsmechanismus – Creator müssen ihre Fans aktiv auf die Plattform lotsen. Das war lange eine Stärke, weil es Abhängigkeit von Plattformlaune verhindert. In einem gesättigten Markt mit Millionen von Creatoren, die um Aufmerksamkeit kämpfen, ist es zunehmend eine Bremse für Neulinge.

Die nächste Wachstumsgeschichte will Blair über die Diversifizierung schreiben: Sportler, Comedians, Fitnesstrainer sollen Onlyfans als Monetarisierungskanal begreifen, nicht als Synonym für ein einziges Inhaltssegment. Sie nennt deutsche Beispiele – etwa die Nascar-Fahrerin Vanessa Neumann. Ein Segment, in dem klassische Sponsoringeinnahmen für alle außer dem obersten Prozent fehlen. Der Markt ist real. Ob er groß genug ist, um das Kerngeschäft strukturell zu verschieben, bleibt die entscheidende Frage.

Damit die Transformation gelingt, muss Onlyfans zweierlei beweisen: erstens, dass sein Verifizierungs- und Moderationssystem regulatorische Anforderungen in Europa und den USA dauerhaft erfüllt – nach einem Bußgeld von einer Million Pfund im Jahr 2025 wegen mangelhafter Alterspüfungsdokumentation steht die Glaubwürdigkeit hier unter Beobachtung. Zweitens, dass der Reputational Discount kein Naturgesetz ist, sondern eine Bewertungslücke, die mit institutionellem Kapital und einem überzeugenden Narrativ schließbar ist.



Die Zahlen sprechen für sich. Ob sie gehört werden, ist eine andere Frage – und die Antwort darauf liegt nicht mehr allein bei Keily Blair.