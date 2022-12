Teilen

Biotech, Krypto, Anleihen Das sind Aktie, Markt und Fonds des Monats

Das Marktumfeld ist nicht leicht: Probleme in den Lieferketten und der Mangel an Rohstoffen drücken auf die Margen. Hinzu kommen hohe Inflation und steigende Zinsen, Deutschland steht an der Schwelle zur Rezession. Wir zeigen Dir, welche Aktie, welcher Markt und welcher Fonds dennoch aufhorchen lassen.