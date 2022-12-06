Biotech, Krypto, Anleihen Das sind Aktie, Markt und Fonds des Monats

Das Marktumfeld ist nicht leicht: Probleme in den Lieferketten und der Mangel an Rohstoffen drücken auf die Margen. Hinzu kommen hohe Inflation und steigende Zinsen, Deutschland steht an der Schwelle zur Rezession. Wir zeigen Dir, welche Aktie, welcher Markt und welcher Fonds dennoch aufhorchen lassen.

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Aktie des Monats: Cabaletta Bio

Biotechnologie-Aktien bewegen sich traditionell volatil. Schließlich sind ihre stärksten Wachstumstreiber neue Therapie-Durchbrüche auf den jeweiligen medizinischen Feldern. Hoffnung und Enttäuschung liegen da oft eng beieinander. Auch beim Blick auf den Aktienkurs von Cabaletta Bio (ISIN: US12674W1099) der letzten Wochen könnte man meinen, das Unternehmen habe einen neuen Kracher in der Pipeline. Dem ist aber nicht so.

Vielmehr ist ein Short Squeeze für den 355-Prozent-Kurssprung seit dem 20. September verantwortlich. Leerverkäufer hatten die Aktie seit Dezember 2021 massiv heruntergehandelt und für eine aberwitzig niedrige Bewertung gesorgt. Anschließend kam es zu massiven Eindeckungskäufen, da ein großer Teil der Leerverkäufer gezwungen war, ihre Cabaletta-Positionen zu schließen, um Verluste zu begrenzen. Aktienkäufe durch das Management verstärken die jetzt explosive Aufwärtsdynamik zusätzlich.