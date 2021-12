Covid, Computer, Core-ETF Das sind Aktie, Markt und Fonds des Monats Juli 2021

Aktie des Monats: Moderna Manche Dinge sind nur schwer zu glauben. Aber tatsächlich wies eines der derzeit erfolgreichsten Unternehmen an der Börse vor anderthalb Jahren noch nicht einmal einen nennenswerten Umsatz aus. In der Zeile „Produktverkäufe“ malte das Biotech-Unternehmen Moderna für das erste Quartal 2020 noch ein Strich in den Bericht. Den Gesamtumsatz gab es mit vergleichsweise dünnen 8 Millionen US-Dollar an. Irgendwelche Gewinne? Auf gar keinen Fall.



Ein Jahr später das Kontrastprogramm. Der Umsatz lag im ersten Quartal 2021 bei satten 1,9 Milliarden Dollar, und der operative...