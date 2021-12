Umbruch, Einbruch, Zuspruch Das sind Aktie, Markt und Fonds des Monats März 2021

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Aktie des Monats: Volkswagen

Irgendwie müssen wir alle unsere Glaskugel neu einstellen. Und zwar künftig auf die Frage, welche Aktie die Vereinigten Privatanleger von Amerika als nächste zum ganz großen Ding auserwählen. Im März traf es jedenfalls den guten alten Volkwagen, der dank eines kräftigen Kursanstiegs mit einem Börsenwert von fast 150 Milliarden Euro plötzlich der schwerste Konzern im Dax wurde.

Gründe gibt es dafür einige. Da wäre zunächst das Comeback der klassischen Value-Titel. Angesichts eines einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnisses und eines Kurs-Buchwert-Verhältnisses unter 1 gehört der Konzern zu den – nach klassischen Kriterien – richtig billigen. Davon mal ganz abgesehen, dass das auch an haus- und marktgemachten Problemen liegt – manipulierte Abgaswerte, Elektrotrend verschlafen, Machtkämpfe und, und, und. Trotzdem zieht so ein Paradigmenwechsel auch so einen Konzern mit.

Hinzu kommt, dass Vorstandschef Herbert Diess den Konzern nun schnell eben doch in der E-Auto-Ecke einparken will. Die Autos sollen elektrisch fahren und komplett digital und vernetzt werden. Und Diess will Geld in die Hand nehmen, um Batterien zu entwickeln und zu bauen. Das rief die erwähnten Privatanleger auf den Plan, die VW in ihren Internet-Foren plötzlich in einem Atemzug mit Tesla nennen. Der aus allen Faktoren entstehende Kaufdruck soll angeblich – wie schon bei Gamestop – Leerverkäufer auf dem falschen Fuß erwischt haben. Deren Vollbremsung schob den Aktienkurs zusätzlich an.