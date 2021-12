Schweröl, Schwäche, Schwellenländer Das sind Aktie, Markt und Fonds des Monats Oktober 2021

Aktien des Monats: Eni und Total

Tränen auch Ihnen manchmal die Augen, wenn Sie beim Tanken auf die Zapfsäule schauen? Nun ja, auch den Verantwortlichen und Aktionären der Energie-Unternehmen Eni und Total Energies dürfte dieser Tage das eine oder andere Auge feucht werden. Allerdings aus anderem Grund. Denn nach langen, harten Börsenjahren, reichlich Druck aus der Nachhaltigkeitsecke und einem katastrophalen Frühling 2020 mit Ölpreisen unter null (!) beginnen Geschäfte und Aktienkurse nun wieder besser zu laufen. Beide Aktien legten im vergangenen Monat um zweistellige Prozentbeträge zu und ließen den Aktienindex Euro Stoxx 50, dem sie unter anderem angehören, weit hinter sich.

Grund dafür sind in erster Linie die Preise für Erdöl, Erdgas und Strom, die sich in nicht einmal zwei Jahren vervielfacht haben (DAS INVESTMENT berichtete). In den gemeldeten Unternehmenszahlen ist das aber noch nicht einmal richtig enthalten, das dauert noch. Demnach sind die Kursgewinne zunächst Vorschusslorbeeren und Nachholbedarf. Konzerne wie diese wurden an der Börse jahrelang links liegen gelassen, denn Investoren träumten von Nachhaltigkeit und Energiewende. Umso ernüchternder ist jetzt die Erkenntnis, dass das alles nicht von heute auf morgen geht und noch immer Öl und Gas benötigt werden.

Der Nebeneffekt: Eni kommt trotz Kursaufschwung für 2021 mit einer geschätzten Dividendenrendite von fast 7 Prozent und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,4 daher. Und gemessen am Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) zahlt man für 100 Euro Eigenkapital an der Börse nur etwas über 80 Euro.

Die Werte von Total liegen bei 6 Prozent Dividende, einem KGV von 9,5 und einem KBV von 1,1. Klassische Value-Anleger schnalzen bei solchen Zahlen mit der Zunge. Da ist also – wie man an der Börse immer sagt – noch Luft nach oben.