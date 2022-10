Teilen

Betongold und konservatives Setup Das sind Aktie, Markt und Fonds des Monats

Das Marktumfeld ist nicht leicht: Probleme in den Lieferketten und der Mangel an Rohstoffen drücken auf die Margen. Jetzt stehen auch Immobilien und Vermieter unter Druck. Das hat sowohl Folgen an der deutschen Börse als auch in China. Ein Fonds kann sich in diesem Umfeld aber wacker schlagen und verzeichnet sogar Zuflüsse.