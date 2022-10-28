Betongold und konservatives Setup Das sind Aktie und Markt des Monats

Das Marktumfeld ist nicht leicht: Probleme in den Lieferketten und der Mangel an Rohstoffen drücken auf die Margen. Jetzt stehen auch Immobilien und Vermieter unter Druck. Das hat sowohl Folgen an der deutschen Börse als auch in China.

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Absturz des Monats: TAG Immobilien

In den vergangenen Jahren galten Immobilien-Aktien als vergleichsweise sichere Geldanlagen. Die jüngsten Kurseinbrüche in diesem Sektor erstaunen nun die jüngeren Anleger. Profi-Investoren und alte Hasen wissen jedoch, dass Aktien wie die des MDax-Wertes TAG Immobilien (ISIN: DE0008303504) regelmäßig einbrechen. So fiel die TAG-Aktie sowohl 2001 bis 2002 als auch nach der Finanzkrise 2008 deutlich.

Dafür gibt es einige Gründe. Erstens: Ähnlich wie viele Privathaushalte kaufen auch Immobilien-Konzerne Wohnungen und Gewerbeobjekte zum Großteil mit geliehenem Geld. Dies macht sie von der Zinsentwicklung abhängig. Zweitens: Angesichts steigender Zinsen steigt die Anzahl der Verkäufe. In der Folge sinken die Immobilienpreise. Drittens: Nicht nur Kredite werden teurer, sondern auch der Betrieb, insbesondere die dafür nötige Energie. Wer die Kosten nicht mehr bewältigen kann, verkauft sein Haus und bringt den Markt zusätzlich unter Druck.