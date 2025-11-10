Der Silberpreis ist 2025 um fast zwei Drittel gestiegen und entwickelt sich damit stärker als Gold. Wir stellen die besten Silberfonds seit Jahresbeginn vor.

Edelmetall-Rally Das sind die 5 besten Fonds für Silberinvestments 2025

Der Preis von Silber verzeichnet einen deutlichen Anstieg und übertrifft dabei sogar die Performance von Gold: Seit Jahresbeginn 2025 legte das Edelmetall von rund 30 US-Dollar auf zeitweise über 53 US-Dollar zu – ein Anstieg von fast zwei Dritteln in wenigen Monaten. Nach einer kurzen Verschnaufpause pendelt sich der Preis derzeit bei etwa 50 US-Dollar ein.

Die Gründe für den Silber-Anstieg

Die jüngsten Zinssenkungen der US-Notenbank Fed hat Edelmetalle nochmal attraktiver für Investoren gemacht – Silber reagierte dabei besonders stark. Anders als Gold wird der Silberpreis maßgeblich durch die industrielle Nachfrage beeinflusst – und die steigt kontinuierlich.

So kommt besonders in Solarzellen und Windrädern eine beträchtliche Menge Silber zum Einsatz. Auch für die zunehmende Zahl von Elektroautos brauchen deren Hersteller eine große Menge des Edelmetalls, beispielsweise für Steuertechnik, Sensoren und elektrische Kontakte.

Bei Silber sind neben der Nachfrage auch die Förderbedingungen von entscheidender Bedeutung. Ein erheblicher Teil des Silbers wird nämlich als Beifang beim Abbau von Kupfer, Blei und Gold gewonnen. Daher können sowohl die gesamtwirtschaftliche Entwicklung als auch die Rohstoffnachfrage den Silberpreis beeinflussen.

Institutionelle Investoren erhöhen die Nachfrage

Hinzu kommt ein weiterer Faktor: Institutionelle Investoren und sogar Notenbanken wie die saudische Zentralbank kaufen verstärkt Silber-ETFs. Gleichzeitig sind die Lagerbestände niedrig, was zusätzlichen Aufwärtsdruck erzeugt. Die Kombination aus steigender industrieller Nachfrage, begrenztem Angebot und zunehmendem Investoreninteresse schafft günstige Bedingungen für weitere Kursentwicklungen.

Die folgenden Fonds ermöglichen Anlegern ein Investment in Aktien von Silberproduzenten. Die Daten stammen von Morningstar und sind nach dem Wertzuwachs seit Jahresbeginn sortiert: