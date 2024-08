Visual Capitalist hat die zehn Staats- und Regierungschefs ermittelt, die am besten bezahlt werden. Wir stellen diese in unserem Ranking vor. Darunter sind auch zwei Frauen – und der deutsche Kanzler Olaf Scholz.

Gehören zu den zehn Staats- und Regierungschefs, die am besten bezahlt werden (von links im Uhrzeigersinn): Olaf Scholz, Joe Biden, Ursula von der Leyen, Justin Trudeau | Foto: Imago Images / dts Nachrichtenagentur / SOPA Images / Panama Pictures / ZUMA Press

Obwohl ihre Vergütungen weit von denen der CEOs großer Unternehmen entfernt sind, können Präsidenten, Premierminister und andere Weltführer in einigen Ländern hohe Gehälter beziehen.

Visual Capitalist hat für ein Ranking die zehn bestbezahlten Weltführer ermittelt. Einige der höchstbezahlten Staats- und Regierungschefs kommen dabei interessanterweise oft aus kleineren, aber wohlhabenden Ländern wie Singapur oder der Schweiz. Ebenfalls spannend: An siebter Stelle steht die deutsche Politikerin Ursula von der Leyen, die keine Führerin eines einzelnen Landes ist, sondern Präsidentin der Europäischen Kommission.

Die Daten stammen aus unterschiedlichen Quellen und gelten für 2024. Lediglich für Hongkong sind die Zahlen bereits von 2022, neuere waren nicht verfügbar. Dabei handelt es sich Näherungswerte, wie Visual Capitalist betont. Sie können außerdem durch Änderungen in der Politik, zusätzliche Vergünstigungen und andere Vergütungen von Jahr zu Jahr variieren. Das Ranking bezieht sich auf das jährliche Einkommen. Dies war ursprünglich in US-Dollar angegeben und wurde von uns in Euro umgerechnet und gerundet.

Auf den folgenden Seiten stellen wie die zehn bestbezahlten Staats- und Regierungschefs vor.

Platz 10: Christopher Luxon

Christopher Luxon während einer Pressekonferenz. © Imago Images / AAP

Gehalt: 264.000 Euro

Position: Premierminister

Land: Neuseeland

Platz 9: Justin Trudeau

Justin Trudeau spricht während einer Pressekonferenz auf dem Nato-Gipfel. © Imago Images / ZUMA Press

Gehalt: 267.000 Euro

Position: Premierminister

Land: Kanada

Platz 8: Karl Nehammer

Karl Nehammer gibt dem österreichischen Fernsehsender ORF ein Interview. © Imago Images / GEPA pictures

Gehalt: 281.000 Euro

Position: Kanzler

Land: Österreich

Platz 7: Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen bei ihrer Wiederwahl als Kommissionspräsidentin. © Imago Images / Panama Pictures

Gehalt: 333.000 Euro

Position: Präsidentin der Europäischen Kommission

Land: - (Europäische Union)

Platz 6: Olaf Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz gibt ein Pressestatement ab. © Imago Images / dts Nachrichtenagentur

Gehalt: 336.000 Euro

Position: Kanzler

Land: Deutschland

Platz 5: Anthony Albanese

Anthony Albanese während einer Pressekonferenz. © Imago Images / AAP

Gehalt: 357.000 Euro

Position: Premierminister

Land: Australien

Platz 4: Joe Biden

Joe Biden spricht bei einer Veranstaltung zur Feier des World-Series-Champions Texas Rangers 2023 im Weißen Haus in Washington D.C. © Imago Images / SOPA Images

Gehalt: 366.000 Euro

Position: Präsident

Land: USA

Platz 3: Viola Amherd

Viola Amherd während eines Empfangs für den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. © Imago Images / Bernd Elmenthaler

Gehalt: 485.000 Euro

Position: Bundespräsidentin

Land: Schweiz

Platz 2: John Lee Ka-chiu

John Lee Ka-chiu bei einer Pressekonferenz im April vergangenen Jahres. © Imago Images / VCG

Gehalt: 636.000 Euro

Position: Regierungschef von Hongkong (Chief Executive)

Land: Hongkong

Platz 1: Lawrence Wong

Lawrence Wong während seiner Vereidigungszeremonie. © Imago Images / Xinhua

Gehalt: 1,47 Millionen Euro

Position: Premierminister

Land: Singapur