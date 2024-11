in Bildergalerien

Geldmarktprodukte haben von den steigenden Zinsen der vergangenen Jahre massiv profitiert: 2023 belief sich das in Geldmarktfonds investierte Vermögen in Deutschland laut Statista auf rund 39,4 Milliarden Euro. Ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu vorherigen Jahren: 2015 betrug die Summe nur 12,2 Milliarden Euro.

Geldmarktfonds investieren in kurzfristige Geldmarktpapiere, die in der Regel eine maximalen Restlaufzeit von zwölf Monaten haben. Dazu gehören kurzfristige Staatsanleihen, Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und andere kurzfristige Kredite am Geldmarkt.

Sie gelten daher als relativ sicher – auch wenn eine hundertprozentige Sicherheit natürlich nie garantiert werden kann. Außerdem gibt es keine festen Laufzeiten wie beim Festgeld, Anleger können also jederzeit darauf zugreifen und ihr Geld auch nur für relativ kurze Zeit, zum Beispiel einige Tage oder Wochen, dort lagern.

Am 17. Oktober hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinssätze allerdings zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate gesenkt, seitdem beträgt der Einlagenzinssatz 3,25 statt wie zuvor 3,5 Prozent. Da die Zinsen für Geldmarktprodukte sich sehr stark an den Leitzinsen der Europäischen Zentralbank orientieren, sind auch diese in der Folge gesunken.

Trotzdem können Geldmarkt-ETFs eine Alternative zum Sparbuch oder Tagesgeldkonten sein. Denn viele Geldinstitute zahlen nach wie vor gar keine oder deutlich niedrigere Zinsen auf die Einlagen.

Wir stellen deshalb auf den folgenden Seiten die Geldmarkt-ETFs mit der besten Performance über ein Jahr vor. Berücksichtigt wurden dabei nur solche mit Euro-Währungsschwerpunkt. Basis ist unser FWW-Fondsexplorer. Gehedgte Produkte wurden nicht berücksichtigt. Stand der Daten: 6. November 2024.