Die Vorzeichen für Finanztitel sehen aktuell sehr gut aus. Wir zeigen daher die zehn besten Fonds mit dem Schwerpunkt Finanz-Dienstleistungen über ein Jahr.

Die italienische Unicredit hat verkündet, dass sie ihren Anteil an der Commerzbank erhöht hat und nun der größte Aktionär dieser ist. Mittlerweile hält sie 26 Prozent der Aktien und kommt durch Umwandlung der restlichen Finanzinstrumente auf einen Anteil von 29 Prozent. Die Unicredit strebt eine Fusion der Commerzbank mit der eigenen Tochter Hypo Vereinsbank an.

Aktuell wehrt sich die Commerzbank gegen die Übernahme und auch die Bundesregierung, die 12 Prozent am zweitgrößten deutschen Finanzhaus hält, hat nicht vor, die Anteile zu verkaufen. Wie dieser Fall ausgeht, kann man aktuell nicht abschätzen – allerdings zeigt es, dass sich bei Banken- und Finanztiteln einiges tut.

Und es gibt noch weitere Punkte, die aktuell für ein Engagement in Banken- oder Finanztitel sprechen. So kommt aus den USA seitens der Fed das Signal für eine potenzielle Zinssenkung, was die Perspektive für Banken durch etwaige Margenerhöhungen verbessert. Auch die US-Großbanken wie beispielsweise J.P. Morgan legen überzeugende Bilanzen und starken Geschäftsdaten vor.

Positive Aussichten für den Finanzsektor

In Europa erwartet man für das abgelaufene 2024er Geschäftsjahr eine Dividendenauszahlung von über 120 Milliarden Euro im Bankensektor – ein starkes Zeichen finanzieller Gesundheit. Gleichzeitig haben Rating-Agenturen wie Moody's die Perspektiven für viele europäische Banken von negativ auf stabil hochgestuft.

In Europa wächst zu dem der M&A-Markt insbesondere im Bereich Private Equity, welcher durch günstigere Finanzierungen entsprechend aussichtsreicher wird und die Ertragsmöglichkeiten bei den Banken entsprechend verbessert.

Auch in Deutschland ist der Zinsdruck gesunken und wird durch die geplanten massiven Investitionen in Infrastruktur, Verteidigung und Digitalisierung befeuert. Auch dies könnte den Geschäftsbanken durch eine höhere Kreditnachfrage Auftrieb geben.

Nicht zu unterschätzen ist auch der aufstrebende Bereich der Fintechs. Diese werden immer beliebter und die Branche wächst und expandiert stark, so dass es hier zu vielen Kooperationen zwischen Banken und Technologieunternehmen kommt.

In Summe sehen die Vorzeichen für Finanztitel aktuell sehr gut aus. Daher haben wir uns die Fonds mit dem Schwerpunkt Finanz-Dienstleistungen angeschaut und diese (ohne institutionelle Tranchen) nach ihrem Ergebnis über ein Jahr sortiert. Bei ETFs, die denselben Index abbilden, haben wir nur die jeweils erfolgreichste Variante aufgeführt.

