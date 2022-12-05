Authentisch und zugänglich Das sind die 10 besten Websites der Versicherungsbranche
Redaktion
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Die besten Versicherer können sich auf ihren Websites durch authentische Stories jenseits von Marketing-Sprech, durch echte Kundenbewertungen, durch eine bequem zu terminierende Videoberatung, durch Live-Chats und Chatbots hervortun. Auch gut gemachte Ratgeber, die echte Hilfestellung geben, vielleicht sogar noch via App zur Verfügung stehen, stechen aus dem gewohnten Bild heraus. Wer dann noch seine Produkte nutzergerecht aufbaut, etwa durch verdauliche Informationshäppchen, durch Videos und starke Grafiken, und diese durch Kundenerfahrungen verstärkt, setzt sich ebenfalls ab.
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