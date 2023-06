Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat in einem Ranking die US-Banken mit dem größten konsolidierten Vermögen ermittelt. Das konsolidierte Vermögen umfasst alle Vermögenswerte von Banken. Neben liquiden Mitteln gehören auch nicht liquide Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen und Immobilien unter Abzug der Verbindlichkeiten dazu.

Große Banken sind in der Regel in Bezug auf ihre Liquidität weniger riskant für Anleger, da sie hohe Summen in diversifizierten Vermögenswerten halten.

Das konsolidierte Vermögen der zehn größten US-Banken beläuft sich auf rund 12,3 Billionen US-Dollar. Die größte Bank Amerikas verfügt über ein Vermögen von über 3,3 Billionen Dollar. Das zweitgrößte Kreditinstitut ist 2,5 Billionen Dollar schwer*.



*Stichtag: 31. März 2023; Quelle: Federal Reserve