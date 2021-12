Ranking des World Gold Council Das sind die 10 Länder mit den größten Goldreserven

„Krisenwährung“ und „sicherer Hafen“: Viele Anleger wollten im Corona-Jahr Gold kaufen. Das trieb den Preis in die Höhe. Auch für die Notenbanken einzelner Staaten ist Gold eine Reserve in Krisen. Viele Zentralbanken verfügen über tausende Tonnen des Edelmetalls, zeigt eine Auswertung des World Gold Council. In unserer Bilderstrecke zeigen wir die größten Goldeigentümer unter den Ländern. Die Daten stammen aus dem Oktober 2020.