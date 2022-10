Favoriten im September Das sind die 10 beliebtesten Aktien bei Wikifolio

Auf der Investment-Plattform Wikifolio können Nutzer ihr Anlagewissen erweitern, eigene Iden weitergeben und Musterportfolios anlegen. Die Plattform bietet nach eigener Aussage „Social trading“ an.

Rund 35.000 Musterportfolios, „Wikifolios“, sind bei Wikifolio angelegt. Pro Tag machen Nutzer laut Angaben der Betreiber dort zwischen 20.000 und 40.000 Handelsgeschäfte („Trades“) öffentlich. Die Wikifolios sind für andere Nutzer einsehbar – und auf Wunsch mittels Zertifikat auch investierbar.

Wikifolio hat uns verraten, welche Einzelaktien bei seinen Tradern zuletzt besonders gefragt waren. Unter den ersten zehn teilen sich gleich vier Unternehmen Platz Nummer 7. Wir stellen die zehn beliebtesten Titel in unserer Bilderstrecke vor. Messzeitraum ist der Monat September 2022, Stichtag für Charts und Kursdaten: 11. Oktober 2022.

* „Popularitäts-Zuwachs“ bezieht sich auf den Überhang von Käufen gegenüber Verkäufen. Die Angabe „+32“ bedeutet zum Beispiel: Die Aktie wurde im Beobachtungszeitraum in 32 Fällen häufiger gekauft als verkauft.

Die Porsche-Aktie

Der langjährige Wikifolio-Trader Kai Knobloch, Wikifolio „Trend & Fundamental“, kommentiert die Entwicklung bei Porsche:

„Am 29. September 2022 erfolgte der Börsengang von Porsche. Die Aktien wurden den Zeichnern zu einem Kurs von 82,50 Euro zugeteilt. Der erste Kurs lag knapp darüber bei 84 Euro. Ich selbst habe die Aktie privat gezeichnet, aber direkt am ersten Tag wieder mit minimalem Gewinn verkauft.

Aus meiner Sicht ist das Chance-Risko-Verhältnis auf Zeichnungsgewinne bei Börsengängen am ersten Tag gut, da die Aktien meistens am Zeichnungskurs nach unten durch die den Börsengang begleitenden Konsortialbanken abgesichert werden, damit der Börsengang nicht in einem Misserfolg endet.

Jedoch zeigt die Historie auch, dass die Mehrzahl an Aktien nach IPOs in den ersten Monaten Kursrückgänge zu verzeichnen haben, da die Unternehmen in der Regel zu einem höchstmöglichen Kurs an die Börse gebracht werden. Die Porsche AG ist meines Erachtens zwar fundamental nicht überbewertet. Sie könnte aber mit Blick auf das derzeit schwierige Marktumfeld ein ähnliches Schicksal erleiden.

Die interessantere Alternative könnte langfristig die Porsche Automobilholding sein, die 25 Prozent der Stammaktien an der Porsche AG und die Mehrheit der Stammaktien von Volkswagen hält, da diese mit einem Bewertungsabschlag zu ihren Beteiligungen an der Börse notiert. Allerdings weist die Aktie der Holding seit dem IPO von Porsche eine starke relative Schwäche zum Gesamtmarkt auf. Für einen Einstieg oder Nachkäufe sollte daher erst eine Bodenbildung abgewartet werden.“

Die Aktie der Münchner Rück

Trader Markus Bucher („Solides Wachstum“) sagt zur Aktie der Münchner Rück:

„Der Grund für den Kauf von Munich Re ist ein einfach: Ich halte das Unternehmen für einen (mittel- bis langfristigen) Profiteur unser Wirtschafts- und Gesellschaftslage. So wird etwa die fortschreitende Erderwärmung zunehmend zu sogenannten Starkwetterereignissen führen. Die Geschäfte der Rückversicherer beeinflusst das positiv.

Der Aktienkurs der Münchner Rück zeigt seit vielen Jahren eine stabile Entwicklung und das trotz noch nie dagewesener globaler Krisen, Stichwort Pandemie. Für einen langfristig wertorientierten Investor wie mich daher ein absolut passendes Wertpapier.“