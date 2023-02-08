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Ranking: Auf diese 10 Aktien setzen die Fondsprofis

Ranking von Universal Investment Das sind die 10 Lieblingsaktien der Fondsprofis

US-Tech-Giganten sind bei Profi-Investoren zwar weiterhin beliebt, europäische Firmen holen aber auf. Das zeigt die neueste Auswertung der Top-Aktien der Publikumsfonds-Manager. Unter den Spitzenreitern im Ranking von Universal Investment sind auch zwei deutsche Unternehmen, die nun sogar Alphabet und Amazon überholt haben.

Von  | Redakteurin
Aktualisiert am:

Noch vor Alphabet und Amazon: Im neuesten Ranking der zehn beliebtesten Aktien bei Managern von Publikumsfonds haben es zwei Unternehmen aus Deutschland sogar unter die besten fünf geschafft. Das zeigt die aktuelle Publikumsfonds-Analyse von Universal Investment, für die der Fondsdienstleister die Aktien in 550 Publikumsfonds auf der eigenen Plattform analysiert hat. Deutschlands Top-Aktie, die bis Dezember 2021 noch nicht einmal unter den zehn Spitzenreitern war, kletterte im jüngsten Ranking gegenüber dem Vorquartal nochmal um drei Plätze nach oben – und belegt nun Rang drei.

Europäische Aktien holen auf

Insgesamt stehen europäische Unternehmen wieder mehr im Fokus der Profianleger, analysiert Universal Investment. So stammen fünf der zehn Lieblingsaktien aus Europa. Im Jahresvergleich sei zudem der Branchen-Mix vielfältiger geworden: Pharma, Versicherungen, Lebensmittel sowie europäische IT und Technik rückten ins Blickfeld der Investoren. Die US-Tech-Giganten haben an Boden verloren, sind aber – trotz der starken Kurseinbrüche der vergangenen Monate – weiterhin bei Fondsprofis beliebt. Mit Amazon, Alphabet, Apple und Microsoft schaffen es noch vier ins Top-Ranking.

 

Der Wert aller in die Analyse einbezogenen Publikumsfonds lag zum Stichtag 31. Dezember 2022 insgesamt bei 64,9 Milliarden Euro – davon waren zu diesem Zeitpunkt etwa 8,2 Prozent in den Top-10-Unternehmen investiert. Im Vorjahr kamen die besten Aktien auf 8,6 Prozent bei einem Volumen von 67,3 Milliarden Euro.

Die Kennzahlen stammen vom Portal finanzen.net (Stand: 8. Februar 2023).

Platz 10: Nestlé
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Nestlé-Logo an Firmengebäude | © Imago Images / CTK Photo
Nestlé-Logo an Firmengebäude: Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern hat seinen Hauptsitz in Vevey in der Schweiz. Bildquelle: Imago Images / CTK Photo

ISIN: CH0038863350

Land: Schweiz

Branche: Lebensmittel

Börsenwert (in Mrd. Euro): 304

Kursentwicklung 5 Jahre (in %): 69,6

Kursentwicklung 1 Jahr (in %): -0,2

Kurs-Gewinn-Verhältnis (2023, geschätzt): 21,75

Dividendenrendite (2023, geschätzt in %): 2,81

Anteil am Gesamtvermögen der Publikumsfonds bei Universal Investment (per 31. Dezember 2022, in %): 0,53

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