Nestlé-Logo an Firmengebäude: Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern hat seinen Hauptsitz in Vevey in der Schweiz. | Foto: Imago Images / CTK Photo

ISIN: CH0038863350 Land: Schweiz Branche: Lebensmittel Börsenwert (in Mrd. Euro): 304

Kursentwicklung 5 Jahre (in %): 69,6 Kursentwicklung 1 Jahr (in %): -0,2 Kurs-Gewinn-Verhältnis (2023, geschätzt): 21,75 Dividendenrendite (2023, geschätzt in %): 2,81 Anteil am Gesamtvermögen der Publikumsfonds bei Universal Investment (per 31. Dezember 2022, in %): 0,53