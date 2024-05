Für die Reader's-Digest-Studie „Most Trusted Brands 2024“ fragte Dialego rund 4.000 Konsumenten in Deutschland nach Marken, die ihr persönliches Vertrauen genießen. Die Teilnehmer sollten ungestützt die Marken nennen, die sie bedenkenlos ihren Freunden und Familienmitgliedern weiterempfehlen würden.

Menschen optimistischer als im Vorjahr

Darüber hinaus stellten die Forscher auch Fragen zu Themen wie Nachhaltigkeit oder politische und wirtschaftliche Lage. Dabei zeigten sich die Menschen optimistischer als im Vorjahr. So vertrauen 55 Prozent der Befragten darauf, dass 2024 ein gutes Jahr für sie persönlich wird. 2023 sagten dies nur 48 Prozent.

Bei der Frage nach den vertrauenswürdigsten Marken nannten die Studienteilnehmer insgesamt knapp 3.000 Marken in 15 Kategorien. Dabei landeten, wie auch im Vorjahr, hauptsächlich große bekannte Namen auf den Spitzenplätzen. Die Most Trusted Brands 2024, also die Gewinner der Produktkategorien, sind laut Studie Bosch, C&A, Deutsche Ostsee, Doppelherz, Dr. Oetker, Edeka, Frosch, Gerolsteiner, Nivea, Persil, Ratiopharm, Rügenwalder Mühle, Teekanne und Wick.

Vorjahressieger führt

Auch bei den Versicherungen führt der Vorjahressieger, ein bekannter Konzern mit Hauptsitz in München, die Top-Ten-Liste an. Welches Unternehmen es ist und welche neun weiteren Gesellschaften laut Studie das größte Vertrauen in der Bevölkerung genießen, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.

