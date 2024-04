31 Milliarden US-Dollar – so groß ist das Vermögen der 14 reichsten Prominenten der Welt zusammengenommen, wie Forbes jetzt in einem aktuellen Ranking ermittelt hat. Sie sind Mitglieder des Three Comma Club – eine ironische Bezeichnung für Menschen mit einem Nettovermögen von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Die Bezeichnung kommt daher, da in den USA Tausenderstellen mit einem Komma und nicht wie bei uns mit einem Punkt markiert werden.

Zehn dieser Promis sind noch recht frisch im Club und erst innerhalb der vergangenen vier Jahren zu Milliardären geworden. Tatsächlich haben viele auf der Liste ihr Vermögen sogar außerhalb der Tätigkeit erwirtschaftet, die ihnen den Ruhm eingebracht hat.

Der Großteil der Milliardärs-Promis sind dabei Männer – aber auch ein paar Frauen haben es in die oberen Ränge geschafft. Wenig verwunderlich: Fast alle kommen aus den USA, lediglich zwei haben eine andere Staatsangehörigkeit. Auf den folgenden Seiten stellen wir die 14 Prominenten vor.