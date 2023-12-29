Platz 15: Osteuropa lockt mit hohen Renditechancen
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Ein lohnender Blick durchs Fernrohr | © Jessica Hunold miot Canva
Ein lohnender Blick durchs Fernrohr: Die Länder Osteuropas sind von Wachstum geprägt und werden für Anleger wieder interessanter. Bildquelle: Jessica Hunold miot Canva

Selbst nach 30 Jahren Mauerfall sind die Kapitalmärkte Osteuropas für die meisten Anleger noch ein Buch mit sieben Siegeln. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat viele zusätzlich verschreckt. Dass daher Renditechancen ungenutzt bleiben, zeigt der Blick auf die Börsen der Region. 

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