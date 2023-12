Teilen

Best of 2023 Das sind die 15 beliebtesten „Fonds der Woche“ im Jahr 2023

In unseren „Fonds der Woche“ stellen wir regelmäßig vielversprechende Produkte, Märkte und Manager vor. In der folgenden Bildergalerie lassen wir das Jahr nochmals aufleben und zeigen die Porträts, die in diesem Jahr die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Hier sind die 15 meistgelesenen Fondsporträts des Jahres 2023.