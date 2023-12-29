Stolls Fondsecke
Fonds der Woche: Die beliebtesten Porträts 2023
Best of 2023 Das sind die 15 beliebtesten „Fonds der Woche“ im Jahr 2023
Selbst nach 30 Jahren Mauerfall sind die Kapitalmärkte Osteuropas für die meisten Anleger noch ein Buch mit sieben Siegeln. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat viele zusätzlich verschreckt. Dass daher Renditechancen ungenutzt bleiben, zeigt der Blick auf die Börsen der Region.
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