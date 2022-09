Top-10 Das sind die Versicherer des Jahres 2022

Die Kundenzufriedenheit mit den Versicherern bleibt auf hohem Niveau. Das zeigt die Kundenbefragung „Versicherer des Jahres 2022“, die das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag des Nachrichtensenders NTV durchgeführt hat. So kommen die Versicherer aktuell auf 75,4 von 100 möglichen Punkten. 2021 waren es 75,2 Punkte.

Zwei Versicherer erzielen das Kundenurteil „sehr gut“, 26 Unternehmen sind „gut" und fünf weitere schneiden „befriedigend" ab.

Am besten schätzen die Kunden die Qualität der Produkte ein: Rund 81 Prozent der Befragungsteilnehmer zeigen sich hiermit zufrieden. Rund 79 Prozent der Versicherungsnehmer geben eine positive Bewertung für den Service ab. Auch in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt die Branche ein im Schnitt gutes Ergebnis.

„Diese Aspekte schlagen sich auch in einer hohen Weiterempfehlungsbereitschaft nieder“, erklären die Forscher.

Nachholbedarf bei Transparenz und Verständlichkeit

Verbesserungspotenzial sehen die Kunden laut Studienautoren am ehesten bei Transparenz und Verständlichkeit, etwa hinsichtlich der Produkte,

Informationen und Vertragsunterlagen. Fast jeder vierte Befragte bewertet

diesen Bereich negativ. Außerdem geben gut 14 Prozent der Kunden an, sich

über den eigenen Versicherer schon einmal geärgert zu haben. Am häufigsten

sorgt ein schlechter Kundenservice bei den Betroffenen für Kundenfrust.