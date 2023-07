Das einzige Unternehmen aus Deutschland in diesem Ranking ist Vonovia. An dem Immobilienkonzern hält der Kenfo zum Ende 2022 noch Aktien im Wert von gut 53,4 Millionen Euro. Das entspricht einem Anteil am Gesamtportfolio in Höhe von rund 0,25 Prozent. Im vergangenen Jahr belegte Vonovia noch den zweiten Platz im Aktienportfolio des Kenfo. Der Atomfonds hielt Papiere im Wert von 140,6 Millionen Euro, die 0,55 Prozent des Gesamtportfolios ausmachten.

Gut möglich, dass diese Position wieder ausgebaut wird. Die Aktie von Vonovia verlor zuletzt, wie eigentlich alle Immobilientitel an Wert, steht derzeit bei gut 18 Euro. Ein Zukauf könnte lohnenswert sein, das Papier war 2021 noch über 60 Euro wert. Zudem sagte Kenfo-Chefin Anja Mikus auf der Jahreshauptversammlung, dass man im Immobilienbereich stärker investieren wolle. Über welche Vehikel und in welchen Regionen und Nutzungsarten ließ sie dabei allerdings noch offen.