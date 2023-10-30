Das Institut für Vermögensaufbau IVA und Qplix haben Daten aus über 54.000 Kundenportfolios von unabhängigen Vermögensverwaltern ausgewertet. Aus dieser Auswertung geht hervor, welches die 20 beliebtesten Aktien in Depots und bei Vermögensverwaltungen sind.

Das Institut für Vermögensaufbau IVA und der Wealth-Software-Anbieter Qplix haben anonymisiert 54.000 reale Kundenportfolios von mehr als 100 Vermögensverwaltern untersucht. Aus diesen Daten lässt sich erkennen, welche Aktien die beliebtesten sind.

Auffällig war, dass der Anteil an Aktien in Vermögensverwaltungsportfolios Ende 2022 so hoch war, wie seit 5 Jahren nicht mehr. Der Anteil liegt bei rund 60 Prozent. Bei den Aktienanlagen nutzen die Vermögensverwalter für ihre Mandanten vor allem Wertpapiere von großen Unternehmen: 77,2 Prozent entfallen auf Large Caps, Mid Caps folgen mit 13,9 und Small Caps mit 8,9 Prozent.

Unter den 20 beliebtesten Aktien finden sich gleich sieben deutsche Unternehmen. Die Portfoliobestandsdaten stammen von den Depotbanken V-Bank, DAB BNP Paribas, Deutsche Bank, Baaderbank und Donner & Reuschel aus dem Jahr 2022 und wurden aggregiert sowie anonymisiert.

Platz 20: BB Biotech 1 / 20 Daniel Koller, Leiter Investmentmanagement bei BB Biotech. Bildquelle: Belevue Asset Management