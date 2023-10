ISIN: CH0038389992

In wie vielen Depots enthalten: 2.573

Bei wie vielen Vermögensverwaltungen enthalten: 67

BB Biotech ist eine Biotechnologie-Beteiligungsgesellschaft. Seit dem 10. Dezember 1997 wird das Schweizer Unternehmen an der deutschen Börse gehandelt. BB Biotech beteiligt sich seit der Gründung in 1993 vorwiegend an klein- bis mittelkapitalisierten börsennotierten Unternehmen, die neue Medikamente entwickeln und vermarkten oder bereits Präparate auf dem Markt haben.

Mit den Bereichen Fundamentalanalyse, Portfolioverwaltung, Marketing und Administration wurde die zur schweizerischen Bellevue Group gehörende „Bellevue Asset Management“ beauftragt.