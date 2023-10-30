20 beliebtesten Aktien in Depots und bei Vermögensverwaltern
Das Institut für Vermögensaufbau IVA und der Wealth-Software-Anbieter Qplix haben anonymisiert 54.000 reale Kundenportfolios von mehr als 100 Vermögensverwaltern untersucht. Aus diesen Daten lässt sich erkennen, welche Aktien die beliebtesten sind.
Auffällig war, dass der Anteil an Aktien in Vermögensverwaltungsportfolios Ende 2022 so hoch war, wie seit 5 Jahren nicht mehr. Der Anteil liegt bei rund 60 Prozent. Bei den Aktienanlagen nutzen die Vermögensverwalter für ihre Mandanten vor allem Wertpapiere von großen Unternehmen: 77,2 Prozent entfallen auf Large Caps, Mid Caps folgen mit 13,9 und Small Caps mit 8,9 Prozent.
Unter den 20 beliebtesten Aktien finden sich gleich sieben deutsche Unternehmen. Die Portfoliobestandsdaten stammen von den Depotbanken V-Bank, DAB BNP Paribas, Deutsche Bank, Baaderbank und Donner & Reuschel aus dem Jahr 2022 und wurden aggregiert sowie anonymisiert.
ISIN: CH0038389992
In wie vielen Depots enthalten: 2.573
Bei wie vielen Vermögensverwaltungen enthalten: 67
BB Biotech ist eine Biotechnologie-Beteiligungsgesellschaft. Seit dem 10. Dezember 1997 wird das Schweizer Unternehmen an der deutschen Börse gehandelt. BB Biotech beteiligt sich seit der Gründung in 1993 vorwiegend an klein- bis mittelkapitalisierten börsennotierten Unternehmen, die neue Medikamente entwickeln und vermarkten oder bereits Präparate auf dem Markt haben.
Mit den Bereichen Fundamentalanalyse, Portfolioverwaltung, Marketing und Administration wurde die zur schweizerischen Bellevue Group gehörende „Bellevue Asset Management“ beauftragt.