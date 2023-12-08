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Das sind die 20 beliebtesten Fonds der Vermögensverwalter
Depot-Auswertung Das sind die 20 beliebtesten Fonds der Vermögensverwalter
Inhalt
Platz 20: Nordea 1 Global Climate and Environment
In 712 der untersuchten Depots vertreten.
|LU0348926287
|Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
|9.230
|13.03.2008
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026
Alle Angaben zum Volumen Stand 1. Dezember 2023.
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