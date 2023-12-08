Platz 20: Nordea 1 Global Climate and Environment

In 712 der untersuchten Depots vertreten.

LU0348926287
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
9.230
13.03.2008
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-EUR
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

 

 

 

 

 

 

Alle Angaben zum Volumen Stand 1. Dezember 2023.