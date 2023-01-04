Die 20 besten ETFs 2022
Die Weltwirtschaft war im vergangenen Jahr fast durchgehend im Krisenmodus. Als es so aussah, als könne man die Corona-Pandemie ad acta legen und auf ein gutes Börsenjahr hoffen, stürzte der Angriff Russlands auf die Ukraine die Welt noch mehr ins Chaos. Selbst solide Unternehmen kamen angesichts steigender Preise für Rohstoffe und Energie in Bedrängnis.
In der Folge war mit marktbreiten ETFs auf den MSCI World im Jahr 2022 kein Geld zu verdienen. Währungsbereinigt sackte der Weltindex um 12,3 Prozent ab. Schwellenländeraktien erging es nicht besser. Der MSCI Emerging Markets verlor 14,5 Prozent.
Obwohl sich die die meisten Börsen im Abwärtstrend wiederfanden, kristallisierten sich auch Kriegsgewinner heraus. Während die Sanktionen des Westens gegen Russland zu Energieknappheit und Rekordpreisen für Verbraucher führten, scheffelten die Ölkonzerne gigantische Gewinne. Diese waren so hoch, dass der Ölkonzern Saudi-Aramco im Jahresranking der wertvollsten Börsenunternehmen nach Apple nun auf Rang 2 liegt. Das zeigt eine kürzlich veröffentlichte Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young. Auch rohstoffreichen Ländern wie beispielsweise Brasilien spielen die hohen Preise der Erdgüter in die Karten. Auf den nun folgenden Seiten zeigen wir euch die ETFs mit der besten Wertentwicklung im Jahr 2022.
Welche Fonds kamen in die Auswahl?
In die Auswertung haben wir passive Produkte aus allen Kategorien einbezogen. Bei ETFs auf denselben Index haben wir nur den mit der besten Wertentwicklung berücksichtigt und alle anderen aussortiert. Gehebelte ETFs, die Aktienindizes mit dem Faktor 2 abbilden, blieben ebenso außen vor.
Stand aller Daten: 31. Dezember 2022