Gegen die Inflation Das sind die 20 besten Mischfonds 2022

Das Jahr 2022 bot nur wenige Lichtblicke für Anleger. Krieg, ausufernde Inflation, Zinserhöhungen und die Sorgen vor einer Rezession bestimmten das Geschehen an den Kapitalmärkten. Mischfonds, die dem schlechten Börsenwetter Paroli bieten konnten, waren rar gesät. Unter 2814 Produkten mit Euro-Währungsschwerpunkt schafften es gerade einmal 37 Fonds überhaupt ins Plus.

Deutschlands ältester Mischfonds ist der 1950 gegründete Fondra von Allianz Global Investors. Er konzentriert sich auf die klassische Asset Allokation – Aktien, Anleihen und Cash. Im Jahr 2022 kam der Fonds-Dino nicht über ein Minus von 15 Prozent hinaus. Der Grund: Das vergangene Jahr war ein absolutes Horrorjahr für Aktien und Anleihen zugleich. Die stark steigenden Zinsen führten am Anleihemarkt zu drastischen Verlusten. So verloren langlaufende Anleihen bis zu 50 Prozent an Wert. Klassische Methoden zur Vermögensaufteilung haben versagt.

Besser entwickelten sich dagegen Mischfonds, deren Manager neben Aktien und Anleihen auch Edelmetalle oder Rohstoffe in ihre Portfoliostrategie mit einbeziehen oder geografische Schwerpunkte flexibel wählen können.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die 20 Mischfonds, die auch unter schwierigen Bedingungen die höchsten Gewinne erwirtschafteten. Dabei haben wir uns in allen Risikokategorien von defensiven über flexible bis zu dynamisch gemanagten Produkten umgesehen. Fondstranchen, die in Fremdwährungen gehedgt sind, sowie institutionelle Anteilklassen haben wir aussortiert. Die Auswertung der Spitzenperformer zeigt, dass vor allem flexible Fonds bei der Rendite die Nase vorn hatten.

Stand aller Daten: 6. Januar 2022